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    Colmed Valparaíso respalda nombramiento de Vega y llama a “blindar” ciertos cargos técnicos de “tentaciones” del mundo político

    Según explicó el presidente regional del gremio, el rol de un subdirector médico dentro de un hospital es de carácter técnico y al revisar la trayectoria y el currículum de la doctora Vega "ella cumple totalmente el perfil”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Hospital Claudio Vicuña de San Antonio

    Ignacio De La Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, abordó la compleja situación que atraviesa el Hospital de San Antonio luego de que el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), Juan Castro, le solicitara a la directora del recinto, Loreto Maturana, la renuncia no voluntaria por la contratación de Jeanette Vega, exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric en la subdirección médica.

    Debido a esto, varios especialistas del centro hospitalario presentaron su renuncia en rechazo a la desvinculación de Maturana. Ella, en tanto, expresó que le ofreció el cargo a Vega pues era quien cumplía con los requisitos, expresando “llamé a la doctora Vega, no a una exministra”.

    Tras esto, el Hospital de San Antonio ratificó este lunes a Vega como subdirectora de Gestión Asistencial.

    De la Torre defendió en radio Agricultura la designación de Vega por parte de Maturana, expresando que “hay ciertos cargos en el aparato público y en la administración del Estado que tienen lógica que sean nombrados por afinidades políticas”. Sin embargo, “el rol de un subdirector médico dentro de un hospital es un rol de carácter técnico”.

    “El subdirector médico es el líder de todos los equipos de salud para llevar -a nivel del paciente y del hospital- las políticas sanitarias del Ministerio, la Subsecretaría de Redes”, explicó.

    Entonces, “el subdirector médico tiene que ser una persona con un currículum reconocible y reconocido por los equipos de salud, principalmente los jefes de servicios clínicos, los especialistas, pero también tiene que ser una persona con experiencia en la gestión, tanto en la red pública, puede ser a nivel hospitalario, a nivel de la atención primaria, porque genera políticas que interactúan en toda una red”.

    En este sentido, expresó De La Torre, lo que primero plantearon como Colegio Médico es que la discusión acerca de un subdirector médico por razones de índole político, de la orientación que pudiera tener, “nos parecía totalmente anacrónica y fuera de lugar, porque en realidad acá lo que había que preguntarse era si el subdirector médico tiene o no tiene las competencias”.

    “Al revisar la trayectoria y el currículum de la doctora Vega, ella cumple totalmente el perfil”, apuntó. Y añadió: “Entonces, nos parecía una mala señal que legisladores y otros representantes del mundo político se enfrascaran en una discusión con respecto al nombramiento de un cargo de un perfil eminentemente técnico”.

    Creo que ahí hay una mala acción en el sentido de inmiscuirse en una realidad más bien técnica por razones políticas, y creo que eso le da una mala señal a los subdirectores del hospital y genera inestabilidad, no sólo en este hospital, sino que en otros, por cuanto a veces tú al delinear políticas de salud en un territorio vas a recibir llamados de distintos actores políticos, concejales, alcaldes, diputados, y muchas veces ellos quieren incidir en ciertas políticas, eso lo hacen muchas veces a nivel del director, y un subdirector médico tiene que tener la autonomía para que las políticas que se lleven adelante sean las mejores para los pacientes", sostuvo.

    En esta línea, De la Torre expresó que a su parecer el Ministerio de Salud y el legislador “deben empezar a robustecer el Estado, especialmente la red de salud”, para “blindar” ciertos cargos “de estas tentaciones” del mundo político “de querer nombrar o de querer sacar a alguien por afinidades más o afinidades menos”.

    “Porque, al menos desde mi perspectiva, si nosotros queremos construir un mejor país, si queremos tener mejores políticas sanitarias, no podemos estar afectando la gestión clínica, eminentemente técnica, cada vez que hay un cambio de gobierno, por la afinidad que podría o no tener un subdirector médico”, sentenció.

    Más sobre:NacionalHospital de San AntonioLoreto MaturanaJeanette Vega

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