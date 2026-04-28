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    Ricardo Abuauad lanza su libro Columnas de Ciudad: una recopilación de reflexiones sobre urbanismo, patrimonio y calidad de vida

    La obra recoge temas como movilidad, seguridad y medio ambiente, abordados desde una perspectiva crítica y propositiva.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Una mirada a la ciudad, al desarrollo urbano y una invitación a repensar las políticas y soluciones actuales. Eso plantea el arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Abuauad, en su nuevo libro Columnas de Ciudad.

    La obra recopila las columnas y reflexiones sobre urbanismo, patrimonio y calidad de vida escritas por el académico para el diario La Tercera. Publicado por Ril Editores, el texto aborda la visión del autor sobre los principales desafíos urbanos en Chile.

    En su lanzamiento el autor planteó que “lo que ocurre en las ciudades afecta radicalmente la calidad de vida de la gran mayoría de los chilenos”.

    Asimismo, advirtió que en los últimos años se han acumulado tensiones relevantes: “El estallido social, la pandemia, la crisis de vivienda y la inmigración han puesto una presión enorme sobre nuestras ciudades”. Esta situación evidenciaría fragilidades estructurales en el desarrollo urbano.

    Además, planteó que a esto se suman fenómenos como el comercio ilegal, la crisis climática y las dificultades del Estado para responder de manera oportuna a estos desafíos. Para Abuauad, estos escenarios exigen nuevas miradas y soluciones.

    En ese sentido, el libro surge como una herramienta para aportar al debate público, a partir de un análisis continuo de la realidad urbana publicado originalmente en formato de columna.

    La obra recoge temas como movilidad, seguridad, medio ambiente, vivienda y patrimonio, abordados desde una perspectiva crítica y propositiva.

    En su lanzamiento se reunieron diversas autoridades universitarias, representantes del mundo público y privado, académicos y estudiantes. El encuentro buscó abrir una conversación amplia sobre el presente y futuro de las ciudades.

    En el espacio se hizo un llamado a fortalecer el diálogo entre academia, autoridades y ciudadanía para enfrentar los desafíos urbanos de manera integral.

    Más sobre:Ricardo AbuauadColumnas de Ciudad

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