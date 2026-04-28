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    Uno de cada cinco hogares vive en precariedad habitacional: nuevo índice de Techo-Chile advierte complejo panorama

    El estudio revela que el 20,9% de los hogares del país, presenta al menos una carencia en las condiciones materiales, el acceso a servicios básicos o la seguridad en la tenencia de sus viviendas.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Más de 1,3 millones de hogares en Chile enfrentan algún grado de precariedad habitacional. Esto según la primera estimación del Índice de Pobreza Habitacional (IPH) desarrollado por Techo-Chile, a partir del Censo de Población y Vivienda 2024.

    El estudio revela que el 20,9% de los hogares del país, es decir, 1 de cada 5, presenta al menos una carencia en las condiciones materiales, el acceso a servicios básicos o la seguridad en la tenencia de sus viviendas.

    El IPH propone ampliar la mirada del déficit habitacional en Chile, superando el enfoque centrado exclusivamente en el déficit de viviendas. A través de una metodología multidimensional, el índice incorpora tres dimensiones clave: déficit habitacional, acceso a servicios básicos y tenencia de la vivienda -y que busca en una segunda etapa incorporar la dimensión de ingresos-. Este enfoque permite no solo dimensionar la magnitud del problema, sino también comprender su complejidad y diversidad territorial .

    Los resultados evidencian profundas brechas regionales. La Región Metropolitana concentra el mayor número de hogares en situación de precariedad (412.664), equivalente al 30,4% del total nacional. Le siguen Valparaíso (11,1%), Biobío y La Araucanía (ambas con 7,6%). Sin embargo, es en el norte del país donde se registran los mayores niveles de precariedad habitacional, destacando Tarapacá (0,45), Arica y Parinacota (0,40) y Antofagasta (0,40) .

    El análisis también muestra que las formas de precariedad varían según el territorio. En la zona centro predomina el déficit habitacional cuantitativo; en el sur, las carencias en acceso a servicios básicos como agua y saneamiento; mientras que en el norte se observa una mayor incidencia de tenencia irregular de la vivienda. Esta diversidad pone de relieve las diversas manifestaciones de una “emergencia habitacional” que exige respuestas diferenciadas.

    Al respecto, el director ejecutivo de Techo-Chile, Gonzalo Rodríguez, señaló que: “Tal como la encuesta Casen ha ido ‘subiendo la vara’ con la que medimos la pobreza, este índice propone ampliar la mirada a la precariedad habitacional, que en Chile no es solo falta de vivienda: es vivir sin agua, en hacinamiento o sin certeza sobre el lugar que se habita”.

    En esa línea añadió que: “Este índice nos permite dimensionar esa realidad en toda su complejidad y urgencia. No se trata de una sola carencia, sino de una combinación de factores que afectan de manera distinta a cada territorio, lo que exige políticas públicas más integrales, focalizadas y adaptadas a esas realidades. Este índice es una herramienta concreta para avanzar en esa dirección, visibilizando una emergencia habitacional que no puede seguir siendo abordada de manera fragmentada.”

    Según TECho-Chile, el IPH se proyecta como una herramienta clave para la toma de decisiones, al permitir articular datos estructurales del Censo con información socioeconómica proveniente de la encuesta Casen 2024, y avanzar hacia políticas más integrales, mejor focalizadas y pertinentes territorialmente.

    Entre los principales desafíos, el estudio plantea la necesidad de avanzar hacia instrumentos de medición que superen el enfoque tradicional centrado únicamente en déficit habitacional, para diseñar políticas diferenciadas según tipo de precariedad, reconociendo la heterogeneidad de los hogares.

    Más sobre:TechoTecho Chilepobrezadeficit habitacional

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