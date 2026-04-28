Aglomeraciones en paraderos tras paro de microbuseros en el Gran Valparaíso

Gente tomando una micro en un paradero de Quilpué durante el paro de transporte publico. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Una serie de aglomeraciones se registraron en paraderos durante la mañana de este martes en el Gran Valparaíso, a raíz de la paralización del transporte público que afecta a la región.

Cabe recordar que durante la tarde del lunes la Confederación de Transporte Terrestre Regional, anunció un paro indefinido a raíz del alza en los combustibles, así como una millonaria deuda en concepto de subvenciones.

La movilización afecta principalmente los recorridos que van desde Villa Alemana (Peñablanca) a Valparaíso, desde el recorrido 101 al 125

Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público, en declaraciones recogidas por Valparaíso Informa, detalló que “el paro de los conductores del Marga Marga ha resultado bien, sin ningún problema”.

A la vez, realizó un llamado a las autoridades apuntando que “quien tiene la llave para abrir la puerta y seguir trabajando es el Ministerio del Transporte y esperamos noticias positivas durante el día”, añadiendo que “durante la tarde nosotros veremos cuáles van a ser las resoluciones que tomaremos de aquí para adelante, si la autoridad no reacciona y no soluciona el problema de este conflicto”.

Metro Tren de Valparaíso durante el paro del transporte público.

Ante la contingencia desde el Metro Tren de Valparaíso reforzaron su servicio aumentando la circulación de trenes dobles.

De acuerdo a lo que detallaron en su cuenta de X, durante la mañana de este martes, “desde las 10:00 hrs, los servicios entre estaciones Limache y Puerto se mantendrán en unidades dobles”.