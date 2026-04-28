En vivo: Azul Azul vive una Junta de Accionistas clave en la que Cecilia Pérez tomará la presidencia
Este martes quedará establecido el nuevo directorio después de la salida de Michael Clark de la concesionaria.
Minuto a minuto
Cecilia Pérez preside la Junta de Accionistas. Fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes antes de entonar el himno.
Este martes se realiza una nueva Junta de Accionistas de Azul Azul en la que quedará determinada la nueva directiva de la concesionaria.
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