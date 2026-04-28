Núñez apunta a falencias en coordinación del gobierno por oficio de la Dipres aunque valora aclaración de Kast: “Eso fue un respiro”

Continúan las repercusiones luego que se filtrara un oficio de la Dirección de Presupuesto (Dipres) que sugería recortes de 15 programas del Ministerio de Educación (Mineduc), entre ellos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar y la Beca de Apoyo Vocación Profesor.

El contenido del documento generó inquietud transversal, aunque desde el gobierno han recalcado que el texto se trataba de orientaciones y no de decisiones. De hecho, el mismo Presidente José Antonio Kast salió al paso el fin de semana y descartó recortes en la alimentación escolar. "Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarles el alimento a los niños“, sostuvo.

Sin embargo, la preocupación en el oficialismo ya está instalada. Así lo demostró la presidenta del Senado Paulina Núñez, quien si bien valoró la aclaración del Mandatario, apuntó a falencias en la coordinación del gobierno.

En diálogo con radio Pauta, la senadora admitió que la explicación de Kast fue “un alivio”, puesto que -según explicó- en su partido (Renovación Nacional) apuestan a que se cumpla el compromiso del jefe de Estado de no recortar beneficios sociales.

No obstante, reconoció que existiría una falencia, "no sé si de comunicación, de mayor coordinación, que escapa a la Segegob, no estamos hablando de una vocería, estamos hablando ya de una coordinación desde el Segundo Piso con los ministerios y un largo etcétera", indicó.

Para la senadora, habría “una descoordinación entre oficios, documentos, que objetivamente a veces terminan filtrados (…) y cuando se filtran, cada uno interpreta lo que quiere y lo lee como quiere, y algunos lo ocupan de buena fe y otros de mala fe”.

En definitiva, aseguró que en su sector no solo van a “resguardar que esos derechos se mantengan, sino que sabemos que es un compromiso del propio Presidente, que eso no se va a tocar (beneficios sociales)”, aseveró.

“Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido es una cuestión más de formas, vaya que importante, pero no del fondo del asunto, y por eso yo valoro que el Presidente lo haya descartado de plano el sábado en la mañana”, sostuvo.