SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    El próximo ministro de Relaciones Exteriores participa en varias mesas de empresas ligadas al holding Quiñenco, donde es gerente general desde 1998. Entre otras, está en Banco de Chile, CCU y varias de sus filiales, y en las internacionales Nexans y Hapag-Lloyd.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Francisco Pérez Mackenna Andres Perez

    El próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna (67), asumirá el 11 de marzo de este año, una nueva posición que lo obligará a dejar una serie de posiciones en importantes cargos del mundo empresarial chileno, principalmente en firmas del grupo Luksic.

    Luego de 28 años, Pérez Mackenna dejará la gerencia general de Quiñenco, el holding del grupo Luksic. Es el cargo principal a nivel ejecutivo. Pero tiene muchas otras posiciones.

    Pérez Mackenna es presidente del directorio de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), cargo que asumió en 2013 en reemplazo del fallecido empresario Guillermo Luksic Craig. Al directorio ingresó en 2011.

    Otro directorio del grupo Luksic que Pérez Mackenna tendrá que dejar es el de SM Saam, firma del sector naviero enfocada en remolcadores y logística de carga aérea. Pérez Mackena es director desde su constitución en 2011.

    Y en el mismo rubro, deberá dejar un cargo internacional: El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile también es desde 2014 parte del consejo supervisor de la naviera Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic es parte del grupo controlador.

    El canciller también dejará el directorio de Banco de Chile, al que ingresó en 2011. En 2023 asumió como vicepresidente de la instancia, en reemplazo de Andrónico Luksic, quien salió de las firmas del grupo en su decisión de dejar la primera línea poco antes de los 70 años. Mackena también es director e integra el comité ejecutivo de Banchile Corredores de Seguros Limitada.

    El próximo secretario de Estado también es presidente del directorio de LQ Inversiones Financieras, cargo que asumió en 2023 y también en reemplazo de Andrónico Luksic. Pérez Mackena es parte del directorio desde su fundación en los 2000; la sociedad, donde también participa el Citi, es responsable de agrupar las inversiones de Quiñenco en el área financiera: es la controladora de Banco de Chile.

    Francisco Pérez Mackenna. Andres Perez

    CCU y cinco filiales

    En CCU, Pérez Mackenna es presidente del directorio desde 2023 y asumió en reemplazo de Andrónico Luksic. Entre los años 1991 y 1998, fue el gerente general de Compañía Cervecerías Unidas (CCU) y luego pasó al directorio, el que dejará para concretar su llegada al gobierno. También está en las mesas de cinco filiales: es presidente del directorio de las filiales Cervecera CCU Chile Limitada, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (Ecusa) y Compañía Cervecerías Unidas Argentina, e integra el directorio de Cía. Pisquera de Chile S.A. y Viña San Pedro Tarapacá S.A. También está en el directorio de Inversiones y Rentas S.A., la matriz de CCU, donde los Luksic comparten con Heineken.

    El MBA de la Universidad de Chicago también tendrá que poner fin a su presidencia del directorio en Empresa Nacional de Energía (Enex), distribuidora de combustibles (Shell) y operadora de tiendas de conveniencia (Upa! y Upita!). Pérez Mackenna llegó al directorio y presidencia de Enex en mayo de 2011. También está en el directorio de Enex Corp.

    El otro directorio internacional que deberá dejar es el de la francesa Nexans, donde el grupo tiene una participación del 9,2% vía Invexans. Francisco Pérez Mackenna es presidente del directorio de Invexans. En Nexans está desde 2011: los Luksic tienen ahí hoy tienes dos cupos en el directorio: la otra plaza la utiliza Óscar Hasbún, otro nombre fuerte dentro del grupo Luksic. También está en Invexans Limited.

    Archiv: Andrónico Luksic y Francisco Pérez Mackenna en junta de accionistas de Quiñenco. Andres Perez

    Pérez Mackenna también tendrá que dejar la presidencia del directorio de Tech Pack, firma del grupo Luksic que nació en el 2013, producto de la división de Madeco en dos unidades de negocio: Invexans, la cual mantiene en sus activos la inversión en la multinacional de cables Nexans, y Techpack, la cual mantiene las operaciones industriales.

    En su perfil en Hapag-Lloyd, Pérez Mackenna también aparece como socio y accionista de Agricola Manantiales Limitada; director de Excelsa Establishment; y presidente del directorio de Hidrosur S.A.

    Fuera del grupo Luksic, Pérez Mackenna dejará el directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), donde también es chair del comité de inversiones y negocios. El próximo canciller llegó a la instancia en 2024.

    Más sobre:EconomíaFrancisco Pérez Mackenna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Lo más leído

    1.
    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    2.
    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    3.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    4.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”
    El Deportivo

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?
    Cultura y entretención

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”
    Mundo

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?