La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

El próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna (67), asumirá el 11 de marzo de este año, una nueva posición que lo obligará a dejar una serie de posiciones en importantes cargos del mundo empresarial chileno, principalmente en firmas del grupo Luksic.

Luego de 28 años, Pérez Mackenna dejará la gerencia general de Quiñenco, el holding del grupo Luksic. Es el cargo principal a nivel ejecutivo. Pero tiene muchas otras posiciones.

Pérez Mackenna es presidente del directorio de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), cargo que asumió en 2013 en reemplazo del fallecido empresario Guillermo Luksic Craig. Al directorio ingresó en 2011.

Otro directorio del grupo Luksic que Pérez Mackenna tendrá que dejar es el de SM Saam, firma del sector naviero enfocada en remolcadores y logística de carga aérea. Pérez Mackena es director desde su constitución en 2011.

Y en el mismo rubro, deberá dejar un cargo internacional: El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile también es desde 2014 parte del consejo supervisor de la naviera Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic es parte del grupo controlador.

El canciller también dejará el directorio de Banco de Chile, al que ingresó en 2011. En 2023 asumió como vicepresidente de la instancia, en reemplazo de Andrónico Luksic, quien salió de las firmas del grupo en su decisión de dejar la primera línea poco antes de los 70 años. Mackena también es director e integra el comité ejecutivo de Banchile Corredores de Seguros Limitada.

El próximo secretario de Estado también es presidente del directorio de LQ Inversiones Financieras, cargo que asumió en 2023 y también en reemplazo de Andrónico Luksic. Pérez Mackena es parte del directorio desde su fundación en los 2000; la sociedad, donde también participa el Citi, es responsable de agrupar las inversiones de Quiñenco en el área financiera: es la controladora de Banco de Chile.

Francisco Pérez Mackenna. Andres Perez

CCU y cinco filiales

En CCU, Pérez Mackenna es presidente del directorio desde 2023 y asumió en reemplazo de Andrónico Luksic. Entre los años 1991 y 1998, fue el gerente general de Compañía Cervecerías Unidas (CCU) y luego pasó al directorio, el que dejará para concretar su llegada al gobierno. También está en las mesas de cinco filiales: es presidente del directorio de las filiales Cervecera CCU Chile Limitada, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (Ecusa) y Compañía Cervecerías Unidas Argentina, e integra el directorio de Cía. Pisquera de Chile S.A. y Viña San Pedro Tarapacá S.A. También está en el directorio de Inversiones y Rentas S.A., la matriz de CCU, donde los Luksic comparten con Heineken.

El MBA de la Universidad de Chicago también tendrá que poner fin a su presidencia del directorio en Empresa Nacional de Energía (Enex), distribuidora de combustibles (Shell) y operadora de tiendas de conveniencia (Upa! y Upita!). Pérez Mackenna llegó al directorio y presidencia de Enex en mayo de 2011. También está en el directorio de Enex Corp.

El otro directorio internacional que deberá dejar es el de la francesa Nexans, donde el grupo tiene una participación del 9,2% vía Invexans. Francisco Pérez Mackenna es presidente del directorio de Invexans. En Nexans está desde 2011: los Luksic tienen ahí hoy tienes dos cupos en el directorio: la otra plaza la utiliza Óscar Hasbún, otro nombre fuerte dentro del grupo Luksic. También está en Invexans Limited.

Archiv: Andrónico Luksic y Francisco Pérez Mackenna en junta de accionistas de Quiñenco. Andres Perez

Pérez Mackenna también tendrá que dejar la presidencia del directorio de Tech Pack, firma del grupo Luksic que nació en el 2013, producto de la división de Madeco en dos unidades de negocio: Invexans, la cual mantiene en sus activos la inversión en la multinacional de cables Nexans, y Techpack, la cual mantiene las operaciones industriales.

En su perfil en Hapag-Lloyd, Pérez Mackenna también aparece como socio y accionista de Agricola Manantiales Limitada; director de Excelsa Establishment; y presidente del directorio de Hidrosur S.A.

Fuera del grupo Luksic, Pérez Mackenna dejará el directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), donde también es chair del comité de inversiones y negocios. El próximo canciller llegó a la instancia en 2024.