Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

El nombre terminó de despejarse en las últimas horas, luego de semanas de discusión sobre el perfil para esta designación y donde había más de un candidato sobre la mesa.

Según pudo confirmar La Tercera, Andrés Ergas es el elegido de José Antonio Kast para asumir la embajada de Chile en Estados Unidos . Y por estos días, el empresario hizo su debut extraoficial en Washington, en un escenario lejos de la calma diplomática entre ambos países.

A dos semanas de que Kast asuma como Presidente de la República, Ergas sostuvo en la capital norteamericana - según señalaron diversas fuentes- distintas reuniones con analistas latinoamericanos a las que se sumaron políticos chilenos y de EE.UU. En ellas se le presentó como el futuro representante diplomático de Chile en ese país.

No sólo eso, el empresario se sumó a la delegación de la Oficina del Presidente Electo (OPE) que viajó para exponer en Washington ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos: la mayor organización empresarial del mundo, cuya sede se emplaza frente a la Casa Blanca. El encuentro se concretó durante la tarde de este martes.

La comitiva estuvo integrada por Alejandro Irarrázaval, ingeniero comercial y amigo personal de Kast, quien asumirá como jefe de asesores del Segundo Piso; Eitan Bloch, asesor internacional del mandatario electo y la futura subsecretaria de Relaciones Económicas, Paula Estévez.

El despliegue de las futuras autoridades ocurre en un contexto complejo para el país. Kast asumirá con una relación bilateral en tensión con Estados Unidos a propósito del proyecto de una compañía china de cable submarino que pretende conectar Hong Kong con Concón.

El episodio escaló cuando la Casa Blanca retiró las visas a tres funcionarios del Ejecutivo -entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz- argumentando que “socavaron la seguridad regional”

En ese contexto, la elección de Ergas -con un marcado perfil empresarial y con amplias redes en EE.UU.- adquiere otra lectura.

Es hijo del empresario bancario Jacob Ergas y de Evelyn Heymann y su trayectoria ha estado ligada al mundo financiero. Fue presidente del directorio y CEO del Banco HNS, participó del Grupo Ergas y en los años noventa fundó Finersa, dedicada al leasing y factoring. Hoy preside el directorio de Nomads of the Seas, además de las tiendas Todo Moda e Isadora, e Inersa.

Como sea, la próxima semana Kast emprenderá un viaje a Estados Unidos a la cumbre organizada por Donald Trump “Shield of the Americas”. Según información compartida por la OPE, recibió la invitación oficial el pasado 16 de febrero, antes de que se desatara la crisis por el cable submarino chino.

El presidente electo viajará acompañado por su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna.