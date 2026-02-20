SUSCRÍBETE
    Política

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    "Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían", dice una comunicación pública en el sitio del Departamento de Estado del gobierno de Trump.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la restricciones de visado contra tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric, a quienes acusa de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

    “Estados Unidos está decidido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, inicia la publicación en el sitio del departamento que dirige Marco Rubio.

    Y luego agrega: “Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

    De acuerdo a la publicación, firmada por el jefe del Departamento de Estado del gobierno de EE.UU., “estas medidas reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”.

    “Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionadamente para desestabilizar nuestro hemisferio”, añade.

    Luego, en una arremetida contra la administración actual, apunta: “En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno".

    Además, entrega lo que se interpreta como un espaldarazo al gobierno entrante. "Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima administración Kast”.

    Al finalizar, el texto dice: “Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad y la protección de nuestra región”.

