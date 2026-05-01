Representante legal de los chilenos a bordo de la Global Sumud Flotilla: “Creo que les van a impedir que sigan, porque los van a deportar”

El abogado y representante legal de la delegación chilena de la Global Sumud Flotilla (GSF), Nelson Hadad, se refirió a la situación que los chilenos están viviendo en el Mediterráneo luego de que las embarcaciones en que viajaban fueran interceptadas por fuerzas israelíes, afirmando que serían deportados.

“Yo creo que les van a impedir que sigan, porque los van a deportar. Creo que es la única situación que parece como clara, porque no los dejan acercarse a las playas de Gaza” , afirmó la tarde de este jueves el también exembajador.

Luego afirmó que “en consecuencia, todos esos suministros que están llevando, lamentablemente no van a poder ser recibidos por los niños que tanto lo necesitan. Y eso me parece un acto inhumano, cruel y abominable”.

Hadad también se refirió a las reuniones que sostuvo durante el día con el director de África del Medio Oriente en la Cancillería, Carlos Morán, y con el subsecretario de Relaciones Exteriores, el embajador Patricio Torres.

“Era muy importante el rol de la Cancillería de socorrer y prestar toda la ayuda necesaria a los chilenos que se encuentran hoy día en una situación muy aflictiva después de haber sido detenidos con violencia, arrestados en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, cerca de Creta”, detalló.

De la misma forma, se refirió a que los hechos “constituyen los delitos contemplados en el derecho internacional, específicamente en la Convención del Mar de Naciones Unidas del año 82″, ya que en el artículo 87 establece la libre navegación por aguas internacionales y que “está hoy día como la norma vigente en todo el mundo”.

“Los barcos de la Flotilla venían en forma pacífica, tranquila, sin armas para cumplir un rol de entrega de suministro, un rol humanitario. Fueron detenidos ilegalmente, secuestrados en un verdadero acto de piratería”. apuntó, para luego señalar que, de acuerdo a lo que le explicó el subsecretario Torres, “se ha tomado un acuerdo para que los chilenos puedan viajar a Grecia y no sabemos el estado en que se encuentran, si han sido objeto de violencia, no lo sabemos” .

“Pero agradecemos, por supuesto, a la Cancillería todos los esfuerzos que haga desde el consulado para justamente lograr su deportación a Chile lo antes posible”, añadió.

Aunque hizo notar que el comunicado oficial de la cartera de Relaciones Exteriores ante la interceptación de la GSF le parecía “blando”, porque no condena un hecho que vulnera el derecho internacional en su conjunto, “considerando que no basta con expresar preocupación”.

“Aquí se han cometido delitos ilícitos que están contemplados en la Convención del Mar de Naciones Unidas del año 82: Piratería, secuestro, detención ilegal y varios otros, que pueden configurarse si hubiese habido violencia física en lo que es el traslado forzoso de los chilenos hacia las lanchas de la Marina israelí” , apuntó Hadad.

Para finalizar afirmando que “los países se han pronunciado, de Colombia a Italia, y han coincidido de que se trata de ilícitos que merecen una sanción y que lo que corresponde es su condena más enérgica”.

Las reacciones ante la incautación

Las palabras de Hadad se conocen unas horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara que se estaban realizando las gestiones pertinentes para monitorear la situación de los siete connacionales participantes en la caravana marítima que fue interceptada el miércoles en aguas internacionales cerca de Grecia.

“El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos”, señaló la Cancillería chilena en un comunicado dado a conocer este jueves.

En este además detallaron que la cartera gestionaría el contacto con todas las partes involucradas e instruiría “el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad”.

Por su parte, en la mañana el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, justificó la actuación de su país y descartó cualquier ilegalidad, afirmando que los participantes detenidos iban a ser finalmente desembarcados en las costas de Grecia.

Declaración de nuestro canciller @gidonsaar:

Hasta el momento, Israel através de las FDI, ha bloqueado con éxito los intentos de violar el bloqueo naval legítimo sobre Gaza y la llegada de embarcaciones de la provocadora flotilla, incluyendo los ocurridos la noche de ayer.



Todos… pic.twitter.com/A2H5AaSdsy — פלג לוי - Peleg Lewi 🌿 (@peleg_lewi) April 30, 2026

La situación de la chilena Macarena Chahuán

Entre quienes viajaban en la flota de ayuda humanitaria se cuenta la chilena Macarena Chahuán, la periodista y exfuncionaria del Ministerio del Interior y del Ministerio de Vivienda que viajaba a bordo de la nave de bandera francesa-polaca Magic Boat, rebautizada como Yaffa.

Su paradero exacto se desconoció por varias horas tras el operativo que comenzó la noche del miércoles, hasta que se supo de la existencia de un video que ella misma compartió por redes sociales, grabado antes de su detención por parte de fuerzas israelíes.

La chilena que era parte de la Global Sumud Flotilla

“ Si estás viendo este video, es porque las fuerzas de ocupación israelí acaban de secuestrarme en aguas internacionales . Soy parte de una misión civil no violenta que busca romper el asedio, entregar ayuda humanitaria y solidarizar con el pueblo palestino oprimido en Gaza”, comenzó asegurando Chahuán en su comunicado.

En este registro además apuntó que “mi secuestro demuestra una vez más hasta dónde está dispuesto a llegar Israel y sus aliados para mantener el genocidio, la opresión y el apartheid. El mundo tiene que reaccionar, exige al gobierno de Chile que se ponga del lado de la justicia y la humanidad”.

Luego el mismo Hadad afirmó que ella está detenida por la fuerzas israelíes, pero que se desconocía en que condiciones se encontraban el resto de los chilenos a bordo de las naves. Estos son Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas, Franco Torti y Víctor Chanfreau.

Sin embargo, este último se refirió al estado del resto de sus connacionales en un video que compartió este jueves, donde señaló que después de “la interceptación ocurrida anoche por el ejército israelí, donde secuestraron a Macarena Chahuán, periodista chilena, los otros cuatro chilenos de la delegación nos encontramos en nuestros barcos en costas territoriales de Grecia, esperando reagruparnos y asistencia técnica para continuar rumbo a Gaza“.

En la iniciativa, que tenía como objetivo entregar ayuda humanitaria al territorio de Gaza, en Palestina, participaban 175 activistas de todo el mundo. De acuerdo a la propia organización, unas 22 embarcaciones fueron capturadas en aguas internacionales a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

En el momento de la interceptación, la propia flotilla afirmó que las tropas israelíes abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo, “inutilizando sus motores”y dejando a sus tripulaciones atrapadas “ante la proximidad de una tormenta masiva”, lo que describieron como “una trampa mortal”.