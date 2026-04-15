SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Presidente de Uruguay firma la ley de la eutanasia para garantizar una muerte “digna”

    “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, dijo el mandatario Yamandú Orsi. La iniciativa fue aprobada en el Senado en octubre de 2025.

    Por 
    Europa Press
    Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha firmado este miércoles la ley de eutanasia para garantizar el derecho a una muerte “digna” tras su aprobación en el Senado en octubre de 2025. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, ha dicho.

    “He firmado el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, tras un proceso largo de debate, reflexión y escucha. Hace seis meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”, ha declarado en un comunicado difundido en redes sociales.

    La legislación, aprobada con 20 votos a favor en el Senado, tiene como objetivo, según su primer artículo, “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias” que determinen.

    La medida permite a “toda persona mayor de edad” que esté “psíquicamente apta” y que tenga una “patología incurable e irreversible” en su “etapa terminal” -que le produzca “sufrimientos que le resulten insoportables”, “con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”- acceder a este derecho.

    En virtud del “procedimiento establecido” en la ley, se le podrá practicar la eutanasia “para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”. Para ello, tendrá que solicitarlo “personalmente a un médico por medio de un escrito que firmará en su presencia” o, si no puede firmar, lo hará en su nombre otra persona mayor de edad en presencia de ambas partes.

    “El médico actuante dialogará con el paciente, le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificará que la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme”, reza el texto, agregando que si se dan las condiciones habrá una segunda consulta con otro médico.

    Tras las dos opiniones médicas, el paciente tendrá una nueva entrevista con su primer médico para continuar con el proceso. “La persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante dos testigos, ninguno de los cuales podrá obtener beneficio económico a causa de la muerte del declarante. Los testigos así lo declararán bajo juramento”, recalca.

    La legislación precisa en su séptimo artículo que tanto el médico como el resto de los sanitarios podrán oponerse a participar del proceso en virtud de su objeción de conciencia. “En tal caso, la institución de asistencia médica determinará quién o quiénes deban sustituir al o a los objetores, garantizando siempre la prestación del servicio”, apunta.

    De igual forma, detalla en su octavo artículo que “no cometerán delito y estarán exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que presten asistencia a quien pida ayuda para morir y actúen de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

    Más sobre:UruguayeutanasiaYamandú OrsiSenadoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular

    Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

    De una panelista de TV a un dirigente estudiantil: flotilla humanitaria con chilenos se embarca a Gaza

    Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

    Sergio Lavandero: “Se ha invertido mucho en educación durante más de dos décadas, pero lo hemos hecho mal”

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    3.
    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    4.
    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    5.
    Senado de EE.UU. rechaza la cuarta resolución de poderes de guerra impulsada por los demócratas

    Senado de EE.UU. rechaza la cuarta resolución de poderes de guerra impulsada por los demócratas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular
    Chile

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular

    Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

    Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Parque Arauco concreta renovación de su directorio y destaca su liderazgo en ingresos por m2 frente a competidores

    No polemizar y responder, pero dejar el tema atrás: el Ministerio de Hacienda ante la exposición fiscal de Marcel

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery
    Tendencias

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión
    El Deportivo

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión

    Dos goles por insólitos errores de los arqueros: el frenético inicio del duelo entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

    En vivo: Real Madrid visita al Bayern en busca de un cupo para la semifinal de la Champions League

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”
    Mundo

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

    Senado de EE.UU. rechaza la cuarta resolución de poderes de guerra impulsada por los demócratas

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez