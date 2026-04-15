Oficialismo sube el precio a la megarreforma de Kast y desata nerviosismo en la derecha

La madre de todas las batallas. Así describen al interior de los partidos de gobierno la mega reforma que esta noche presentará el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

Se trata de un paquete de 43 medidas, como la reducción de la burocracia y los permisos para destrabar la inversión, una baja escalonada del impuesto a las empresas del actual 27% al 23%. Es concebido como un eje central de la agenda del Mandatario.

La importancia de la aprobación de la iniciativa ha sido sincerada por algunos de los principales dirigentes del bloque. Por ejemplo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García (Renovación Nacional), dijo -en entrevista con La Tercera- que la reforma es “la clave del éxito del Presidente Kast y su gobierno, sin duda”.

Y también planteó que la rebaja corporativa a los impuestos -del 27% al 23%- es “irrenunciable”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Esta mañana, en Radio Duna, el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, sostuvo que “esta podría ser una madre de las batallas (...). Podemos hacer un símil, pero a la inversa, con lo que fueron los proyectos del segundo gobierno de Michelle Bachelet”.

Benjamín Moreno. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En el oficialismo están de acuerdo en la importancia de la iniciativa para el gobierno y el futuro de su agenda. Sin embargo, en privado, algunos dirigentes han advertido que es un error político sincerar públicamente la relevancia que tiene para la continuidad de la administración de Kast la aprobación del mega proyecto.

Por lo mismo, también advierten que no se debió calificar públicamente la rebaja de impuestos como un aspecto clave de la iniciativa, ya que -agregan- la oposición pondrá sus esfuerzos en hacer fracasar ese apartado para obtener un triunfo político.

Aunque en el sector confían en que cuentan con los votos para visar la iniciativa en el Congreso, lo que temen es que, al subir el precio de la mega reforma, se desaten operaciones de la izquierda para hacerla caer y así poner en jaque al gobierno de Kast.

De hecho, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, intentó bajarle el perfil a la reducción del impuesto corporativo, una de las medidas más cuestionadas por la oposición y que han usado como estrategia para instalar que el gobierno quiere favorecer a “los súper ricos”.

En t13 radio, Squella indicó que, dentro de los anuncios que el Presidente Kast hará este miércoles, es el “que menos relevancia tiene”.

El diputado Diego Schalper, jefe de la bancada de Renovación Nacional, dijo a este medio que “a mí no me parece una calificación así (la madre de las batallas), porque reactivar la economía, enfrentar al crimen organizado y combatir la inmigración ilegal no son batallas ideológicas, sino desafíos de Estado. Si hay alguna batalla, es entre la política contra el populismo. Y si fallamos desde la política, es probable que lo que venga después es el populismo”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Este tipo de reparos no son exclusivos de Chile Vamos. Incluso en las filas del Partido Republicano hay quienes coinciden en que plantear la reforma en esos términos puede terminar por ser contraproducente. “Nunca se le muestran las cartas al adversario”, dice un parlamentario de la colectividad.

En el sector ponen sobre la mesa un símil. En febrero de 2022, cuando faltaba más de un mes para que Gabriel Boric asumiera como Presidente de la República, Giorgio Jackson, quien sería uno de sus ministros, sinceró que el plebiscito constitucional de ese año era determinante para el desarrollo de la agenda de ese gobierno.

“La Constitución que se termine de redactar y se plebiscite será un momento determinante para el gobierno (...). Buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas“, dijo en un foro en Uruguay.

Con esas palabras, amarró el desenlace del proceso constituyente -que culminó con el arrollador triunfo del Rechazo, con casi el 62% de las preferencias- con el futuro del gobierno del Boric. Algo que forzó un gran cambio de gabinete y que, hoy, en el Frente Amplio -el partido de Jackson- asumen como un error.

“Aquí hay un gobierno que dura cuatro años. Creo que el proyecto que el gobierno va a presentar es prioritario, urgente y necesario, pero no podemos caer en el discurso del gobierno anterior con su proyecto constitucional. El gobierno no se acaba si este proyecto no se aprueba, aunque obviamente sería lamentable. Si hay una ‘madre de las batallas‘, debe ser la lucha contra la inseguridad, el desempleo y la corrupción. Esa pelea es permanente, no se define en un proyecto, por muy importante que sea“, dijo el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI).

Conscientes de lo que significa para el oficialismo la aprobación del proyecto, en la oposición intentan hacer tambalear la iniciativa. Esta mañana, un grupo de diputados del bloque exigió transparentar posibles beneficios a empresas de Kast y sus ministros derivados del paquete de medidas.

“Tanto el Presidente de la República (...) como varios ministros de Estado han declarado como parte de su patrimonio la participación en propiedad en sociedades (...). Aparece como necesario cuantificar el beneficio económico que estos cambios tributarios que el Ejecutivo promueve les pueden reportar, con el objeto de prevenir eventuales conflictos de interés”, se menciona en el texto presentado por los diputados Luis Cuello, Boris Barrera, Daniela Serrano (los tres del Partido Comunista), la frenteamplista Gael Yeomans y el socialista Juan Santana.