La Moneda alista nueva tanda de nombramientos de embajadores

En el mundo diplomático hay una señal que marca el inicio de la cuenta regresiva: el beneplácito del país receptor. Es el paso clave que confirma que un nombre ya está listo para partir a su destino. Por estos días, vario s de lo s embajadore s de s ignado s por el gobierno e s peran ju s tamente e s a notificación .

Con ese telón de fondo, en La Moneda y el Ministerio de Relaciones Exteriores afinan los últimos detalles de una nueva tanda de nombramientos de embajadores, la que sería dada a conocer este miércoles. Se trata de la segunda ronda de designaciones de la actual administración, luego de que el pasado 18 se informaran los representantes ante organismos multilaterales -como la OEA, la OCDE y la ONU-, cargos que no requieren beneplácito de los países de destino.

Entre los nombres que integran este nuevo listado, y que ya cuentan con el agreement correspondiente, figura el del empresario Andrés Ergas, quien asumirá como embajador de Chile en Estados Unidos. Su nominación había sido oficializada antes del arribo del Presidente a La Moneda y, a fines de febrero, el propio Ergas viajó como parte de la comitiva de la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde sostuvo reuniones con actores políticos y económicos, además de participar en una exposición ante la Cámara de Comercio del país norteamericano.

Otro de los nombres que dan por confirmado en el gobierno es el del diplomático de carrera Milenko Skoknic, quien será destinado a Perú. El funcionario ya cuenta con experiencia en ese nivel: durante la segunda administración de Sebastián Piñera se desempeñó como representante de Chile ante Naciones Unidas.

A esa lista se suman otras definiciones que, si bien no formarían parte de este paquete, sí asoman como nuevas designaciones de carácter político. Es el caso del exdiputado republicano Harry Jürgensen Rundshagen, quien, según distintas fuentes, sería enviado a Austria.

En paralelo, el recambio de gobierno también activó una serie de movimientos internos en el servicio exterior. Como es habitual, todos los embajadores -tanto de carrera como de confianza política- presentaron su renuncia al cambio de administración. En el caso de los diplomáticos de carrera, el escenario abre distintas alternativas: continuar en su destino, ser trasladados a otra misión o regresar a funciones en Santiago.

Ese es el contexto en el que se enmarca la nueva destinación de Carola Muñoz, diplomática de carrera que hasta marzo se desempeñaba como embajadora en Ecuador, bajo el gobierno de Gabriel Boric. Según fuentes del Ejecutivo, su próximo destino será Cuba.

Muñoz fue, además, jefa de gabinete de la excanciller Antonia Urrejola, período en el que se produjo una polémica tras la filtración de un audio en que se cuestionaban duramente las gestiones del entonces embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a propósito del rechazo del proyecto Dominga en el Senado.

Otro nombre que se suma es el de James Sinclair, embajador de carrera retirado que colaboró con el actual Mandatario durante la etapa de la OPE como encargado de protocolo . El diplomático, aseguran distintas fuentes, será designado ante la Santa Sede. En 2019, tras 42 años de trayectoria, renunció al servicio exterior, lo que le habría impedido asumir como jefe de protocolo de Kast.

Distinta es la situación de la embajadora de carrera Manahi Pakarati, cuyo futuro aún genera versiones contrapuestas dentro del gobierno.

La funcionaria fue reprendida durante la administración anterior, en medio de la controversia por sus publicaciones a favor de la libre determinación del pueblo Rapa Nui.

Por esos días, cuando estalló la polémica, estaba en Santiago en actividades personales. Sin embargo, no regresó a su destinación en Nueva Zelanda, aunque mantuvo su rango de embajadora, el cual ostenta desde que se desempeñó como jefa del Ceremonial y Protocolo del expresidente Gabriel Boric.

Mientras algunas versiones sostienen que esta administración habría definido por poner término a su carrera diplomática, desde Cancillería aseguran que Pakarati continúa con rango de embajadora y actualmente se desempeña en Santiago, en la Dirección de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública (Dirac).