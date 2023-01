“Es un bochorno para la política exterior de Chile”: criticas transversales a Cancillería tras filtración de audio privado

“Es un bochorno”, “impresentable” “desprolijidades” y “amateurismo”.

Con estas palabras figuras de oposición y algunas del oficialismo calificaron la filtración por error de un audio de la Cancillería de Chile, en donde se logra escuchar que la ministra de la cartera, Antonia Urrejola, junto a su equipo más cercano, fijan una estrategia en contra del embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa.

El diplomático trasandino estuvo en el ojo del huracán debido a sus dichos en torno al rechazo del proyecto minero Dominga, los que dio en una Comisión del Senado, donde cuestionó a la administración del Presidente Gabriel Boric por no haberle anticipado dicha determinación.

Justamente en ese contexto, Cancillería lo citó a sus oficinas de Teatinos 180 para transmitirle la profunda molestia nacional producto de sus dichos.

En este contexto es que este miércoles se conoció la filtración, realizada por error desde el equipo de Urrejola, del audio donde afinan la estrategia contra Bielsa y también fijan postura en torno a lo que le dirían al Canciller argentino, Santiago Cafiero.

Desde Cancillería, en tanto, emitieron un comunicado donde confirmaron que se había aceptado la renuncia de la directora de comunicaciones de la cartera, Lorena Díaz.

Todo esto, además, se dio en medio de la visita a Argentina del Presidente Boric para participar de la cumbre de la CELAC.

Es así como conocido el audio -que este diario optó por no publicar el intercambio en su totalidad, pero sí el contenido de mayor interés público que se aborda en la cita liderada por la ministra- surgieron diversas reacciones, criticando duramente a la ministra Urrejola, pero también a la Cancillería y la persona que filtró el audio.

“Filtración de audio privado de la ministra Urrejola reunida con su equipo es un bochorno para la política exterior de Chile. A todos los funcionarios de Cancillería se les debe exigir máximo rigor en cuidar un activo de nuestro país como han sido sus relaciones internacionales”, indicó el senador PPD, Jaime Quintana, quien es aludido en el audio filtrado y se le trata, por uno de los personeros de la ministra, como un “amurrado”.

El senador IND, Pedro Araya indicó: “Uno se pregunta: ¿A qué miembro del equipo de Cancillería se le ocurre grabar? ¿A quién contrata la ministra? ¿Este es el nivel de diplomacia con el país vecino? La salida de la Directora de Comunicaciones de la Cancillería es la básica forma de tratar de no asumir responsabilidades”.

Mientras que su par de Republicanos, Rojo Edwards aseguró que “nuevamente se corta el hilo por lo más delgado. Directora de Comunicaciones no es responsable del tenor de las declaraciones, garabatos y exabruptos de los que participaron”.

Edificio de Cancillería en Teatinos 180.

El senador de Demócratas (partido en formación), Matías Walker sostuvo que “el nivel de amateurismo en la Cancillería que demuestran los audios filtrados es penoso; se suman a todos los errores en el trámite del CPTPP. Y confirman de paso que la decisión del consejo de ministros respecto a Dominga, ignorando fallo ambiental, fue absolutamente política”.

El diputado PS, Tomás de Rementería defendió a la Canciller, pero apuntó a la interna del ministerio. “Las conversaciones privadas son privadas y no deberían ser tema de prensa, feo lo de la Cancillería”. Más tarde en un punto de prensa indicó que “el problema principal no es la ministra, ella es víctima de una filtración” y pidió una investigación sumaria para determinar quién fue el responsable de la difusión del audio.

El diputado UDI, Cristián Labbé planteó que “hoy nuevamente vemos una desprolijidad por parte de este gobierno. Ya llevan más de 20 chascarros respecto de relaciones exteriores. Vamos a solicitar que en la Comisión de Comisiones Exteriores cite a la ministra”.

Las diputadas de RN, integrantes de la Comisión de RR.EE., Sofía Cid, Ximena Ossandón y Catalina del Real, enviaron un oficio a Urrejola pidiendo “sumario para esclarecer y exigir las responsabilidades que resultaren procedentes ante la reciente filtración del registro de conversaciones de una reunión privada” y que se adopten “las providencias necesarias para prevenir estas conductas y la develación de información o actuaciones sensibles del Estado”.

En esa línea, la diputada Cid, criticó que “nuevamente el gobierno corta el hilo por la parte más delgada y de nuevo una mujer. Todas las salidas y las bajas que ha tenido este gobierno han sido de mujeres, lo que sigue evidenciando su feminismo de cartón. Obviamente, tenía que salir la encargada de comunicaciones, pero aquí quien tiene que dar la cara es la ministra Urrejola”.

La diputada Emilia Schneider de Convergencia Social, apuntó sus dardos hacia quien filtró el audio. “La persona que filtró un audio de una conversación privada de la Ministra de Relaciones Exteriores y su equipo, no cometió un simple error. Hizo algo gravísimo que, incluso, pudo haber comprometido la seguridad nacional. Es por eso que como Frente Amplio el día de hoy hicimos un llamado a investigar y sancionar estas conductas con todo el rigor de la ley, porque no podemos tolerar que personas desde dentro del gobierno filtren información y torpedeen el qué hacer de nuestro gobierno. Así que damos todo nuestro respaldo al gobierno para que sancione duramente estas situaciones y no se vuelvan a repetir”, indicó.

Una postura similar tuvo el diputado Gonzalo Winter, compañero de partido de Schneider, quien sostuvo que “lo que hemos detectado es que hay una seguidilla sistemática y constante de filtraciones de parte del gobierno a la prensa y otras instancias al más alto nivel”.

Y afirmó que “cuando una persona está grabando una conversación sin autorización, que dice relación con los más comprometedores intereses del Estado, esa persona podría estar realizando labores de espionaje”. He hizo un llamado a la Fiscalía para que disponga de un fiscal especial para investigar las filtraciones al interior de la cartera de Urrejola.

Mientras que el exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera, Roberto Ampuero declaró: “Desprolijidades de Cancillería chilena son cada vez más insólitas, inexcusables y dañinas para la imagen d nuestro país. La filtración sobre Argentina es de amateurismo extremo”.