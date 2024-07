“Es intolerable” y “prende las alarmas”: diputados de comisión de RR.EE. critican deportación de senadores Kast y Edwards desde Venezuela

Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE.) de la Cámara criticaron duramente la decisión de autoridades venezolanas de no permitir el ingreso a ese país a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes habían sido invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores de las elecciones presidenciales de este domingo.

La medida llevó a la Cancillería a entregar una nota de protesta al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, mientras que desde el Senado pidieron al gobierno del Presidente Gabriel Boric tomar “medidas diplomáticas” contra Caracas.

Tal acción de Venezuela también generó el rechazo de miembros de la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, quienes llamaron al gobierno a condenar estos hechos y, al igual, adoptar medidas a través de la diplomacia.

En este sentido, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), indicó que “en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara rechazo contundentemente esta deportación de la cual ha sido víctima Felipe Kast y Rojo Edwards por parte del régimen de Nicolás Maduro”.

Al respecto, sostuvo que la medida adoptada desde Caracas “nos prende las alarmas respecto de cuál va a ser el comportamiento del régimen en la elección de este domingo”.

“Sin embargo, tenemos la esperanza de que la oposición dará una contundente derrota a Nicolás Maduro y a su régimen, para tener la esperanza de una transición pacífica a la democracia”, cerró el diputado Mirosevic.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) indicó a que “es intolerable que el régimen de Nicolás Maduro no acepte visibilidad extranjera. Acá estamos en presencia de un régimen que tiene serios riesgos de producir un fraude electoral en perjuicio de los venezolanos”.

“Exigimos al régimen que se someta al escrutinio de los venezolanos y a la Cancillería chilena que manifieste las mayores notas de protesta por esta afrenta que ha sufrido el Congreso Nacional”, relevó.

Por su parte, el diputado socialista Tomás de Rementería sostuvo a La Tercera que “me parece una situación bastante inaceptable lo que pasaron Felipe Kast y Rojo Edwards”.

“Con ellos no concuerdo políticamente, pero defiendo su derecho irrestricto a participar como observadores en elecciones. Un país democrático no anda expulsando a la gente porque va a haber elecciones, por muy molestos que sean para el gobierno actual, entonces me parece que esto representa una posición inaceptable -una más- del gobierno de Venezuela hacia Chile”, sostuvo De Rementería.

A la vez, la diputada Catalina del Real (ind.-Republicanos) afirmó que “es lamentable y también preocupante la decisión unilateral que ha tomado el líder de la dictadura venezolana de no permitir la entrada de observadores internacionales en una fase decisiva en la historia política de Venezuela”.

“Su decisión de no dejar entrar a una delegación, que incluía senadores de nuestro país, además de expresidentes latinoamericanos, para ser garantes en las elecciones de este fin de semana es una señal más de que el dictador Maduro sigue tratando de aferrarse al poder”, agregó la parlamentaria.

Por esto, destacó que “es fundamental que el Presidente Boric condene categóricamente estos hechos y que junto al resto de las naciones apoyemos al pueblo venezolano a poder recuperar su democracia”.

Finalmente, el diputado Stephan Schubert (ind.-Republicanos) destacó que “el dictador Maduro huele la derrota y está empezando a cometer errores porque está desesperado. No quiere dejar entrar a los veedores internacionales y esto es porque aparentemente hay muchos aires a democracia”.

“Esperamos que pueda haber veedores, que los organismos funcionen y que (Nicolás Maduro) pueda reconocer el resultado del proceso electoral de este domingo”, manifestó.