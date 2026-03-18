Roberto Ampuero a la ONU: Presidente Kast designa nuevos embajadores para organismos internacionales

El canciller Francisco Pérez Mackenna informó esta tarde que el Presidente José Antonio Kast designó a los nuevos embajadores de Chile ante los principales organismos internacionales, entre los que se incluyen a la ONU, la OEA, la OCDE y la OMC.

A través de un comunicado, se indicó que Roberto Ampuero es el nuevo representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York; José Miguel Castro, hará lo propio ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington; Juan Manuel Santa Cruz, ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); Luis Plaza, ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra; y Marta Bonet, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Roberto Ampuero

El flamante embajador ante la ONU es escritor y ha sido ministro de Relaciones Exteriores y ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de Chile, y embajador ante México y el Reino de España, concurrente ante el Principado de Andorra. Actualmente integra la Junta Directiva de la Universidad Nacional Andrés Bello y es columnista de El Mercurio de Valparaíso, su ciudad natal, de la cual es “Hijo Ilustre”.

Ampuero obtuvo un PhD en Letras y un Master of Arts en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Es egresado del Taller Internacional de Escritores (IWP) de dicha casa de estudios y de la Escuela Juvenil Superior de Política Wilhelm Pieck (JHSWP), de la República Democrática Alemana. Es Licenciado en Letras Hispánicas de la Universidad de La Habana, Cuba.

Entre 1982 y 1993 ejerció en Bonn, República Federal de Alemania, como corresponsal extranjero de la agencia italiana IPS, y subdirector y director de la revista Desarrollo y Cooperación, de la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE). Fue moderador del programa de televisión Europa Semanal de la Deutsche Welle. Ha enseñado en universidades nacionales y extranjeras y ha sido columnista de La Tercera, El Mercurio de Santiago y El Líbero. Obras suyas -alrededor de veinte entre novelas, memorias y libros políticos- han sido traducidas a 18 idiomas en las Américas, Europa y Asia.

Roberto-Ampuero

José Miguel Castro

A la OEA arribará José Miguel Castro, médico veterinario de la Universidad Mayor y Magister en Gestión Ambiental de la Universidad del Desarrollo, quien ha realizado diversos cursos sobre eficiencia energética.

Fue diputado por RN durante dos períodos (2018-2022 y 2022-2026), representando al tercer distrito, que comprende las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena, de la Región de Antofagasta.

Fue presidente de la Cámara de Diputados, el primer representante de la Región de Antofagasta en asumir la presidencia de la Corporación.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Juan Manuel Santa Cruz

El presidente de Evópoli, ingeniero comercial, magister en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, y magister en Administración Pública de la Universidad de Harvard, arriba a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Fue director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), liderando la transformación y modernización del Servicio. Ejerció como jefe de la División de Innovación en el Ministerio de Economía, donde fue responsable del diseño de la política de innovación y de administrar el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC); encargado de la coordinación de CONICYT, CORFO, FIA e INNOVA Chile.

Fue director ejecutivo del Instituto de Innovación Social de la Universidad del Desarrollo. Durante su paso por la Universidad de Harvard fue investigador del programa Science, Technology and Society. Ha sido profesor en las universidades del Desarrollo y Adolfo Ibáñez.

Luis Plaza

El nuevo representante ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra es abogado de la Universidad de Valparaíso y Egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un master en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y es Diplomado de Alta Dirección para Consejeros del Servicio Exterior de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se ha desempeñado en la misión de Chile ante la Unión Europea, en la embajada de Chile en la Federación de Rusia, en la misión de Chile ante los Organismos Internacionales con sede en Viena y en las embajadas de Chile en Austria, Colombia y Estados Unidos, y como representante permanente alterno ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra.

En la Cancillería ha ocupado cargos en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en la Dirección de Política Especial, en el gabinete del Subsecretario de Relaciones Exteriores y en la Dirección de Asuntos de Europa.

Fue embajador de Chile ante Noruega y concurrente ante Islandia. Al momento de su designación se desempeñaba como director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía (DECYTI) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Marta Bonet

Finalmente, Marta Bonet es la nueva representante de Chile ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Es abogada de la Universidad Central, máster en Administración Pública de la École Nationale d´Administration de Francia y graduada de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello.

En el exterior, cumplió funciones en la embajada de Chile en Estados Unidos, ejerció como representante permanente alterna de las misiones de Chile ante la OMC y ante la OCDE.

En Chile, se ha desempeñado en las direcciones de Asia Pacífico, América del Norte, Central y el Caribe; Recursos Humanos, y Asuntos Multilaterales. Ejerció como directora (s) de la Academia Diplomática de Chile. Al momento de su designación se desempeñaba como directora general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior.