Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

En las semanas posteriores a la llegada del nuevo gobierno a La Moneda, una de las decisiones que se adoptó en materia de política exterior fue ralentizar el envío de los beneplácitos -los agreements que requieren los países receptores para validar a los embajadores-, pese a que varias designaciones ya estaban, en la práctica, definidas.

La explicación oficial apuntó a razones presupuestarias. En un escenario de estrechez fiscal, en el Ejecutivo optaron por postergar los traslados para “hacer caja” y así contar con recursos suficientes para solventar los costos asociados al despliegue diplomático.

En Palacio, de todos modos, transmitían que la demora no se extendería más allá de un mes y medio, fijando como horizonte mediados de abril. A ello se suma un factor adicional: los propios tiempos de respuesta de los países anfitriones, que en algunos casos pueden dilatarse hasta por dos meses.

En paralelo, han comenzado a surgir nuevos nombres para ocupar plazas en el exterior, varios de ellos correspondientes a nominaciones de carácter político. Entre ellos figuran el exdiputado democratacristiano Ricardo Rincón, hermano de la ministra Ximena Rincón (Energía), quien sería destinado a Panamá; el dirigente radical Ricardo Navarrete, para Colombia; y el exparlamentario y excandidato presidencial Jorge Tarud, para Bélgica.

Rincón, abogado y exmilitante de la DC, ejerció durante cuatro periodos como diputado. Navarrete, en tanto, es exsenador y extimonel del Partido Radical. Tarud, por su parte, fue diputado por más de dos décadas, integró la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y ha cultivado vínculos en el ámbito internacional.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, estos nombres no han pasado inadvertidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En sectores de la Cancillería persiste el malestar frente a la designación de embajadores políticos -en desmedro de diplomáticos de carrera- y, particularmente, por los perfiles que se han puesto sobre la mesa en esta etapa. Algunos más controvertidos que otros, como el de Ricardo Rincón, sobre el cual pesa un proceso en la justicia sobre violencia intrafamiliar en el pasado.

Esto último, advierten algunos en el Ejecutivo, abrirá un flanco de críticas innecesario.

Con todo, en el gobierno recalcan que se trata de una atribución exclusiva del Presidente de la República, quien ha optado por combinar nombramientos técnicos con figuras provenientes del mundo político. Esto, con miras a hacer gestos a personas o partidos por el apoyo que le brindaron a su gobierno.

Por ejemplo, Navarrate lideró, en noviembre de 2025, una carta abierta de distintas exautoridades radicales en respaldo a Kast para la presidencia.

Además, porque -segun agregan en el Ejecutivo- con ese tipo de nombres su administración adquiere un tenor “más transversal”.

La Tercera consultó a los involucrados en estas nominaciones, así como a Cancillería, desde donde evitaron profundizar en el tema.

Pese a las tensiones internas, el proceso de nombramientos ya comienza a destrabarse.

Según transmiten en el Ejecutivo, varios beneplácitos ya fueron enviados y algunos embajadores han recibido confirmación de sus fechas de partida, previstas mayoritariamente para la primera semana de mayo.

Entre ellos figuran destinos clave: Argentina, donde Gonzalo Uriarte ya se encuentra en funciones; Estados Unidos, con Andrés Ergas; y México, con el exsenador Francisco Chahuán. En el caso de Brasil, la nominación del exdiputado y exembajador de Chile ante la OEA, Issa Kort, se enviará --dicen fuentes de gobierno- durante la próxima semana.