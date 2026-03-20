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    Política

    Kast demorará nominaciones de embajadores políticos por factor económico

    En el gobierno argumentan que existe un déficit presupuestario, por lo que quieren esperar para “hacer caja” y poder asumir los costos de traslado.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Esta semana el Presidente José Antonio Kast concretó sus primeras designaciones de representantes diplomáticos en el exterior. Se trató principalmente de nombres para organismos multilaterales, entre ellos el de la ONU (Roberto Ampuero), OEA (José Miguel Castro) y OCDE (Juan Manuel Santa Cruz).

    Sin embargo, resta gran parte de los nombramientos de embajadores. Sobre todo aquellos de carácter político siguen pendientes, pese a que varios ya han sido confirmados informalmente.

    Según comentan en el Ejecutivo, el diseño -aunque no está zanjado- contempla alrededor de 20 embajadores políticos y esperan no superar esa cifra. Un asunto que históricamente ha sido controvertido para los diplomáticos de carrera, formados en la Academia Diplomática, quienes suelen cuestionar este tipo de nombramientos.

    El antecedente inmediato es el del expresidente Gabriel Boric, quien en marzo de 2022 designó cerca de 17 embajadores políticos de los 76 representantes del país en el exterior.

    En el caso del gobierno de Kast, algunos nombres ya están cerrados, pero sin todavía cursar los beneplácitos (agreement) correspondientes.

    Dentro de los futuros representantes diplomáticos que ya están conversados se encuentran Juan Antonio Coloma (España), Francisco Chahuán (México), Andrés Ergas (EE.UU.), Gabriel Zaliasnik (Israel), Luz Ebensperger (Uruguay), Diego Paulsen (Reino Unido), Gonzalo Uriarte (Argentina), Rafael Prohens (Costa Rica), Germán Becker (República Dominicana) y Miguel Mellado (Portugal), entre otros.

    En el Ejecutivo, de todas formas, afirman que tomaron la decisión de demorar esas nominaciones un poco más de lo previsto. Esto debido a que argumentan que existe un déficit presupuestario, por lo que quieren esperar para “hacer caja” y poder asumir los costos de traslado.

    En Cancillería transmiten que esto se debe principalmente a que el gobierno del expresidente Gabriel Boric se negó a introducir en el Presupuesto 2026 la denominada glosa republicana, con la cual se pagaban los traslados a nuevos representantes diplomáticos y después ese gasto se reintegraba. Ahora, en cambio, todo sale del mismo presupuesto asignado para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La demora, en todo caso, afirman será de un mes y medio. Además, entendidos en la materia recalcan que hay que tener en cuenta otro factor: el tiempo de los beneplácitos, que pueden demorar, en algunos casos, hasta un par de meses.

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