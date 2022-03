Presidente Boric designa nuevos embajadores: Paula Narváez asumirá en Naciones Unidas

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola informó este lunes que el Presidente Gabriel Boric procedió a la designación de los embajadores políticos ante los organismos internacionales, entre los que destaca la designación de la exprecandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El resto de los nombramientos informados por la Cancillería a través de un comunicado, es el siguiente: Claudia Fuentes Julio, ante las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra; Sebastián Kraljevich Chadwick, OEA, en Washington, y Francisco Saffie Gatica, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con sede en París.

La nueva representante de nuestro país ante la ONU, Paula Narváez es sicóloga de la Universidad Andrés Bello, Magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral y Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue nombrada delegada presidencial tras la erupción del volcán en Chaitén, cargo que dejó en 2009 para asumir como vocera en la campaña presidencial de Eduardo Frei.

Posteriormente se desempeñó como especialista de programas para América Latina y el Caribe en ONU Mujeres, antes de volver a La Moneda en el segundo periodo presidencial de Michelle Bachelet, donde fue designada Ministra Secretaria General de Gobierno. Luego fue postulada por su partido en una precandidatura presidencial.

En tanto, Claudia Fuentes Julio, quien trabajará con las entidades internacionales en Ginebra, posee un doctorado en Estudios Internacionales de la Josef Korbel School of International Studies, de la Universidad de Denver. Actualmente ejerce como profesora asistente del Departamento de Estudios de Paz en Chapman University en California, Estados Unidos. Fue profesora asociada del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado y trabajó durante cinco años como profesora asistente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, además de haber sido investigadora asociada de Flacso-Chile. Sus intereses de investigación incluyen política exterior, derechos humanos y seguridad en América Latina, y sus trabajos han sido publicados en varias revistas internacionales incluyendo Ethics and International Affairs, Journal of Human Rights, e International Studies Perspectives.

A la vez, Sebastián Kraljevich Chadwick, nombrado embajador en la OEA, es Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile y Master en gestión política de la Universidad George Washington. Ha participado como profesor invitado por diferentes instituciones, entre ellas la Cátedra Unesco, la UNAM de México, la Universidad de Chile y, desde el año 2013, es profesor adjunto del Magíster de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su carrera, ha diseñado e implementado estrategias y mensajes para campañas electorales, gobiernos, agencias y organizaciones. Ha desarrollado análisis de opinión pública, docencia universitaria y dirección ejecutiva de proyectos.

Y por el último, Francisco Saffie Gatica, quien representará a Chile en la OCDE, cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo y Magíster en Tributación de la Universidad de Chile. Sus intereses académicos incluyen el derecho tributario, el derecho civil, la teoría del derecho y la teoría política. En particular, su trabajo se concentra en la dogmática de la parte general y especial del derecho tributario. Entre sus trabajos se encuentran “El impuesto a las herencias como una institución de justicia” (2012) y la serie de artículos para Ciper “Un sistema tributario diseñado para privilegiar a unos pocos” (2012).

Diplomáticos de carrera

El mandatario también designó embajadores a los siguientes diplomáticos de carrera: Directora General del Ceremonial y Protocolo: Manahi Pakarati Novoa; Jefa de Gabinete de la Ministra de Relaciones Exteriores, Carola Muñoz Oliva; Secretario General de Política Exterior, Alex Wetzig Abdale, y Director de la División de Medio Oriente y África: Patricio Díaz Broughton.

La canciller Urrejola informó finalmente que otras designaciones de embajadores y embajadoras se encuentran en proceso de solicitud de beneplácito ante los Estados receptores.