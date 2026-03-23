De Lima a La Moneda: Óscar Fuentes, el diplomático de carrera elegido por Kast como jefe de protocolo

La despedida fue con un vino de honor, discursos cruzados y un tono más bien íntimo. “Ambiente cargado de emoción y gratitud”, reseñó la prensa peruana sobre la última actividad de Óscar Fuentes Lira en Lima, donde cerró cuatro años como embajador de Chile . En esa misma instancia -según los reportes locales- ya se deslizaba el motivo de su partida: un nuevo destino, esta vez en el corazón de La Moneda.

Ese movimiento se oficializó este lunes. A través de una circular de Cancillería, el Ejecutivo informó la designación de Fuentes como director general del Ceremonial y Protocolo de la Presidencia, un cargo de exclusiva confianza y con rango de embajador, que asumirá a contar de hoy .

El nombre de Fuentes es conocido en la diplomacia chilena: además de su destinación en Perú, ha tenido pasos por Japón, Estados Unidos y Argentina.

Como jefe de protocolo, Fuentes será el encargado de que cada actividad del Presidente José Antonio Kast -desde reuniones bilaterales hasta giras internacionales- cumpla con los estándares protocolares, tiempos y formas que exige la diplomacia. En la práctica, es quien ordena la puesta en escena, pues define precedencias, coordina con cancillerías extranjeras y acompaña al Mandatario en terreno en el exterior.

Su experiencia en esas lides no es nueva. En Santiago, ha pasado por funciones administrativas, consulares, políticas y protocolares, incluyendo su rol como jefe de gabinete de la subsecretaría de Relaciones Exteriores y como subdirector de la Dirección de América del Sur. A eso suma su formación como ingeniero en ejecución por la Universidad Diego Portales, su paso por la Academia Diplomática Andrés Bello y estudios en gestión internacional en la Universidad de Georgetown.

En el gobierno aseguran que su llegada ocurre en una etapa donde el despliegue presidencial comienza a intensificarse. Con una agenda que ya contempla giras y visitas oficiales en preparación, el diseño del equipo de Kast busca asegurar que la puesta en escena -tanto dentro como fuera del país- no deje espacios a improvisaciones.

Aunque se estimaba que la nominación podría recaer en el diplomático James Sinclair -exembajador y quien fue jefe de Protocolo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera- estaba impedido, pues se retiró del servicio a fines de 2019. Sin embargo, Sinclair estuvo encargado de todo el proceso de instalación de José Antonio Kast en La Moneda y de la ceremonia de cambio de mando.

Bajo la administración de Gabriel Boric, el cargo lo ostentó la embajadora Manahi Pakarati y luego, desde 2024 hasta el final del mandato, Christian Hodges-Nugent.