Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

La historia compartida a través de sus redes sociales por Manahi Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, llevó a una reprimenda por parte de la Cancillería y ocasionó críticas a nivel parlamentario.

En concreto, durante esta semana publicó en Threads una foto con un letrero ubicado en Isla de Pascua, en el cual se podía leer “Libre determinación para la nación Rapa Nui”. La embajadora acompañó la imagen con una traducción en inglés: "Self-determination for Rapa Nui“.

La situación terminó con un reproche por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales”, habrían detallado desde la Cancillería sobre el caso.

Redes sociales

Sin embargo, legisladores del Partido Republicano y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores también criticaron la publicación y pidieron la salida de Pakarati.

“Vamos a analizar y a estudiar si esto además justifica una acción legal, pero por lo pronto lo que corresponde es que Cancillería la remueva del cargo a la brevedad. En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el Canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la Embajadora de Chile, señora Pakarati", señaló el diputado Stephan Schubert al respecto.

Por su parte, Catalina del Real señaló que “es gravísimo, improcedente e inaceptable que una embajadora chilena haga activismo político en contra de los intereses del Estado de Chile. El presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo“.

El siguiente es el detalle de la trayectoria de la embajadora.

Pakarati, diplomática de carrera y con ascendencia rapanui

Nacida el año 1973 en Hanga Roa, Isla de Pascua, es hija de padre rapanui y madre chilena, profesora normalista oriunda de San Bernardo.

Con la ayuda de diversas becas pudo estudiar bibliotecología en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Posteriormente, entró a periodismo en la Universidad de Chile a través del programa de titulados.

Sin embargo, en 1997 ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello, de la cual habría egresado. Además de lo anterior, también posee un master en Relaciones Internacionales de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda.

Tras salir de la academia diplomática, desempeñó múltiples cargos en el servicio exterior. Fue cónsul en Nueva Zelanda, parte de la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas y agregada en la embajada de México.

Además de lo anterior, también desempeñó cargos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General Consular y en las direcciones geográficas de Asia Pacífico, de Europa y de América del Norte.

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue subdirectora de Giras Presidenciales. Ya durante el mandato de Gabriel Boric, fue designada directora de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo del Minrel.

Posteriormente, el 18 de marzo de 2024, llegó al cargo que desempeña actualmente: embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Además, también trabaja como concurrente para las Islas Cook, Niue y Fiyi.

Durante su trayectoria en el servicio exterior, también ha expresado su opinión respecto a la situación en Rapa Nui. En una entrevista con El Mostrador, Pakarati señaló: “Hay que empezar por decir que no somos pueblo originario de Chile, porque no estuvimos en el origen del país. Somos de la Polinesia. Nos asociamos recién en 1888. Y en el proyecto de nueva Constitución por primera vez vamos a ser reconocidos como parte de este país. Somos una nación que firmó un tratado con Chile”.