SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    La diplomática de carrera, de ascendencia rapanui y más de 27 años de trayectoria en el servicio exterior, compartió esta semana una publicación, que posteriormente retiró, en que se observaba un cartel que pedía la libre determinación para la nación Rapa Nui, además de una traducción al inglés de su parte.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La historia compartida a través de sus redes sociales por Manahi Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, llevó a una reprimenda por parte de la Cancillería y ocasionó críticas a nivel parlamentario.

    En concreto, durante esta semana publicó en Threads una foto con un letrero ubicado en Isla de Pascua, en el cual se podía leer “Libre determinación para la nación Rapa Nui”. La embajadora acompañó la imagen con una traducción en inglés: "Self-determination for Rapa Nui“.

    La situación terminó con un reproche por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales”, habrían detallado desde la Cancillería sobre el caso.

    Redes sociales

    Sin embargo, legisladores del Partido Republicano y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores también criticaron la publicación y pidieron la salida de Pakarati.

    “Vamos a analizar y a estudiar si esto además justifica una acción legal, pero por lo pronto lo que corresponde es que Cancillería la remueva del cargo a la brevedad. En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el Canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la Embajadora de Chile, señora Pakarati", señaló el diputado Stephan Schubert al respecto.

    Por su parte, Catalina del Real señaló que “es gravísimo, improcedente e inaceptable que una embajadora chilena haga activismo político en contra de los intereses del Estado de Chile. El presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo“.

    El siguiente es el detalle de la trayectoria de la embajadora.

    Pakarati, diplomática de carrera y con ascendencia rapanui

    Nacida el año 1973 en Hanga Roa, Isla de Pascua, es hija de padre rapanui y madre chilena, profesora normalista oriunda de San Bernardo.

    Con la ayuda de diversas becas pudo estudiar bibliotecología en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Posteriormente, entró a periodismo en la Universidad de Chile a través del programa de titulados.

    Sin embargo, en 1997 ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello, de la cual habría egresado. Además de lo anterior, también posee un master en Relaciones Internacionales de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda.

    Tras salir de la academia diplomática, desempeñó múltiples cargos en el servicio exterior. Fue cónsul en Nueva Zelanda, parte de la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas y agregada en la embajada de México.

    Además de lo anterior, también desempeñó cargos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General Consular y en las direcciones geográficas de Asia Pacífico, de Europa y de América del Norte.

    En el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue subdirectora de Giras Presidenciales. Ya durante el mandato de Gabriel Boric, fue designada directora de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo del Minrel.

    Posteriormente, el 18 de marzo de 2024, llegó al cargo que desempeña actualmente: embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Además, también trabaja como concurrente para las Islas Cook, Niue y Fiyi.

    Durante su trayectoria en el servicio exterior, también ha expresado su opinión respecto a la situación en Rapa Nui. En una entrevista con El Mostrador, Pakarati señaló: “Hay que empezar por decir que no somos pueblo originario de Chile, porque no estuvimos en el origen del país. Somos de la Polinesia. Nos asociamos recién en 1888. Y en el proyecto de nueva Constitución por primera vez vamos a ser reconocidos como parte de este país. Somos una nación que firmó un tratado con Chile”.

    Lee también:

    Más sobre:Manahi PakaratiEmbajadoraNueva ZelandaRapa NuiIsla de Pascua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Minvu atribuye observaciones de Contraloría a “auditorías de estados financieros del 2021 o anteriores”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    2.
    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    3.
    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    4.
    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”
    Chile

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo
    El Deportivo

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    Elegido como mejor extremo derecho y en el top 5 de los Sub 21: Darío Osorio se llena de elogios en Dinamarca

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años
    Cultura y entretención

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país
    Mundo

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad