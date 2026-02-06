SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El sello de Piñera en el equipo de Kast

    El líder republicano pasó de calificar la gestión del exmandatario como un "fraude monumental" a convertir sus cuadros técnicos en parte esencial de su administración.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Josefa Sciammaro

    El 24 de noviembre de 2025, José Antonio Kast y su esposa, María Pía Adriasola, llegaron hasta la casa de Cecilia Morel tras imponerse en la primera vuelta presidencial. La reunión que incluyó a los hijos del fallecido expresidente Sebastián Piñera —Magdalena, Sebastián y Cristóbal—, no solo fue protocolar, sino que marcó un nuevo capítulo en la derecha.

    Las diferencias entre el hoy presidente electo y el dos veces mandatario son conocidas y quedaron de manifiesto cuando en 2020 el fundador republicano se declaró opositor a Piñera en medio de la crisis por el estallido social.

    En ese contexto, fue una cita para formalizar el respaldo a Kast, pero también para absorber la “experiencia acumulada” de sus dos gobiernos.

    Magdalena Piñera

    De esa forma, en parte no ha sorprendido que la futura administración haya adoptado, en sus equipos, un diseño piñerista con varios nombres que vienen de sus dos gobiernos y en un gabinete fuertemente independiente y técnico, donde los partidos quedaron relegados con solo siete de 24 ministros.

    Pero no solo los nombres se repiten. Por ejemplo, para selecionar a su equipo ministerial Kast utilizó el cuestionario con el que Piñera eligió a sus ministros, al que el republicano le hizo solamente algunos ajustes.

    En cuanto al diseño de gobierno, el presidente electo también ha mirado de cerca el modelo con el que el fallecido exmandatario organizó el Segundo Piso de su administración. Para ello, en el equipo de Kast incluso sostuvieron un encuentro con el exjefe de asesores de Piñera, Cristián Larroulet, para saber cómo operaba la repartición clave para el diseño de gobierno.

    Sus equipos

    Varias figuras clave de Kast ya recorrieron los pasillos de La Moneda de Piñera. Eso sí, algunos personeros mantienen vínculos hace años con Kast, más allá de su paso por la administración del exjefe de Estado.

    En los ministerios sectoriales, Catalina Parot regresará a las oficinas de Bienes Nacionales, cartera que lideró durante el primer periodo de Piñera. En infraestructura, los nombres elegidos son viejos conocidos: Martin Arrau, quien en 2010 fue uno de los que coordinó la reconstrucción por el terremoto, asumirá en Obras Públicas, mientras que Louis de Grange, expresidente de Metro durante el segundo mandato piñerista, lo hará en Transporte.

    El urbanista Iván Poduje, exasesor clave del MOP bajo el piñerismo, liderará el Ministerio de Vivienda. En Defensa, en tanto, el nombramiento de Fernando Barros, quien fue asesor jurídico de Piñera por más de 30 años.

    El futuro ministro canciller, Francisco Pérez Mackenna, también era conocido Piñera, con quien trabajó por varios años cuando ejerció como gerente general de Citicorp Chile entre 1985 y 1991.

    En tanto, el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya se había desempeñado en la Segpres durante los dos gobiernos de Piñera, además de haber sido subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) entre 2019 y 2020. En 2020, regresó nuevamente a la Segpres.

    A esto se suma el nombre de Máximo Pavez, quien asumirá como subsecretario del Interior. Pavez fue subsecretario de la Segpres en Piñera II, estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones Políticas e Institucionales de esa cartera y se desempeñó como asesor legislativo de Jaime Mañalich durante Piñera I.

    Nombres como el de Francisca Toledo en Medio Ambiente —exasesora de Cristián Larroulet durante el gobierno de Sebastián Piñera— o el de Roberto Ampuero, quien ya fue ministro de Cultura y canciller, y que hoy suena para representar al gobierno de Kast ante la ONU, refuerzan la idea de una administración que apuesta por cuadros ya probados.

    A ellos se suma Constanza Castillo, quien en Piñera II fue jefa de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres, y en Piñera I se desempeñó como asesora de la misma cartera, y que hoy asumirá como subsecretaria de la Segpres.

    Los nombres de Piñera en la segunda línea de Kast

    La mayoría de quienes han pasado por la oficina del presidente electo son colaboradores con trayectoria en política, que han manifestado su disposición a aportar a la futura administración.

    23.01.2026 OPE Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    James Sinclair es uno de ellos. El exembajador y jefe de Protocolo de Sebastián Piñera ha participado activamente en el proceso de llegada de Kast al sillón presidencial. Si bien no cuenta con un cargo definido, sus labores han estado vinculadas a la coordinación protocolar. Se le ha visto recibiendo a figuras internacionales como Fernando Aramayo, canciller de Bolivia.

    Otra de las figuras que ronda en el equipo del presidente electo es Álvaro Bellolio, consejero regional y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante el segundo gobierno de Piñera. Se espera que también pueda asumir algún cargo en el Segundo Piso de Kast.

    En el ámbito laboral, David Oddo y Jorge Herann —exjefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo y exjefe de la División de Estudios del Ministerio del Trabajo, respectivamente— han sido los expertos que han delineado buena parte de los objetivos centrales del programa laboral de Kast. Ambos arrastran experiencia desde el segundo mandato de Piñera y, en el caso de Oddo, su nombre figura para liderar la Dirección del Trabajo.

    Entre ellos, aparecen otras figuras del sector cercanas a Piñera que si bien han descartado asumir un rol en el gobierno, sí han estado colaborando en el periodo de instalación.

    Entre ellos, el exministro de Educación, Raúl Figueroa, quien ha concurrido a la OPE para sostener reuniones en la materia; y Ricardo Irarrázaval, quien fue el primer subsecretario de Medio Ambiente, cargo que ocupó entre 2010 y 2013, durante el primer mandato de Sebastián Piñera. En el segundo gobierno del exmandatario asumió la Subsecretaría de Energía (2018–2019) y, posteriormente, la Subsecretaría de Minería (2019–2020). En un inicio, sonó como ministro de Medio Ambiente.

    A ellos también se suma el exsubsecretario de Hacienda en Piñera II, Alejandro Weber, quien también ha estado colaborando con Kast.

