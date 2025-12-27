SUSCRÍBETE POR $1100
    “Torpeza”: en Inglaterra sitúan a Alexis Sánchez como uno de los peores fichajes del Manchester United post Alex Ferguson

    Un análisis del periódico británico Telegraph repasó a los 71 jugadores que ficharon los Diablos Rojos desde 2013, cuando se retiró el laureado estratega escocés. El tocopillano está en el fondo del escalafón.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez fue calificado como uno de los peores fichajes del Manchester United. Foto: REUTERS

    El Manchester United es un grande del fútbol mundial que no atraviesa por su momento más luminoso. Todo lo contrario. Pasan jugadores, pasan entrenadores (hoy está el portugués Rúben Amorim), y no logra convencer. Durante su rica historia, los Diablos Rojos han sabido tener ojo clínico a la hora de fichar futbolistas, en todas las épocas. En la era moderna, supieron conseguir a valores como Cristiano Ronaldo o Wayne Rooney.

    En 2013, se produjo uno de los cambios más relevantes de la historia de los mancunianos: cuando Sir Alex Ferguson se retiró. El laureado estratega escocés fue sinónimo de éxitos en el United. El relevo ha traído consigo más sinsabores que glorias. Y ese ojo clínico a la hora de fichar también se alteró. De aquello da cuenta una extensa nota del medio británico Telegraph, que analiza los 71 futbolistas que contrató Manchester United desde que Ferguson se fue, con un costo total que supera los 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares). En este análisis entra Alexis Sánchez. La evaluación no es para nada positiva.

    El Telegraph hizo el ejercicio de clasificar a estos 71 jugadores, teniendo como disparador el hecho de que se aproxima el mercado de pases invernal en Europa (enero). Los ordena de mejor a peor. Del 1 al 11 están los top, calificados como “éxitos poco frecuentes”. El tocopillano, actualmente en el Sevilla, aparece en el fondo de la tabla, en el último grupo (entre el puesto 60 al 71), cuya denominación es de “fracasos totales”.

    En rigor, Sánchez es ubicado en el puesto 69º de un total de 71. Durante la temporada 2017-2018, los dos elencos de Manchester se disputaron la incorporación del goleador histórico de la Roja. Finalmente, los Diablos Rojos ganaron la pulseada y en enero de 2018, AS7 cumplió un sueño. El tiempo diría que la apuesta no iba a resultar.

    “El Manchester City también buscaba fichar al delantero chileno, uno de los más peligrosos de la Premier League con el Arsenal. Su contrato en Emirates estaba a punto de vencer, lo que implicaba un traspaso bajo y un salario altísimo. El City consideraba que un salario así perjudicaría el espíritu de equipo y demolería su estructura salarial. Pero el United se adelantó y presentó a Sánchez con un video suyo tocando el piano”, indicó el Telegraph, en su análisis.

    “Nunca se asentó en el club y, tras una temporada completa, fue cedido al Inter de Milán, donde el United pagó una indemnización de 9 millones de libras solo para deshacerse de él. Finalmente, se incorporó al club de forma permanente. Su enorme impacto negativo en la estructura salarial se sintió durante años”, complementó. Finalmente, se concluyó el fichaje de Alexis en una palabra: torpeza.

    En este repaso, Sánchez solo supera a otros dos futbolistas. El 70º es el brasileño Antony, hoy pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis. “Esto pasará a la historia como el peor gasto de 85,5 millones de libras esterlinas (US$ 115 millones) realizado por un club de fútbol”, dispara el Telegraph. El peor de todos, el 71º del ranking, es Jadon Sancho, a quien calificaron como “un fracaso total”.

    En las antípodas están los fichajes más destacados de la era post Ferguson. Los 11 del primer grupo son Bruno Fernandes, Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Bryan Mbeumo, Ander Herrera, Harry Maguire, Amad Diallo, Dan James y Jonny Evans.

