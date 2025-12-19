SUSCRÍBETE POR $1100
    El llamado de Claudio Marchisio a los jóvenes: "Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi"

    La figura de la Juventus reaviva la lucha entre los dos atacantes, ahora pensando en las nuevas generaciones de futbolistas.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.

    La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por ser el mejor futbolista del mundo se ha extendido por varios años. La rivalidad generada en sus pasos por Real Madrid y Barcelona encendió aún más la lucha por determinar cuál era mejor que el otro.

    Claro que Claudio Marchisio ya eligió su preferencia. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el exfutbolista de la Juventus se inclinó por el portugués en desmedro del argentino.

    Su preferencia la mostró al momento de aconsejar a los más jóvenes sobre el ejemplo que deben considerar. “Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Si buscas un modelo a seguir para convertirte en un gran campeón, escoge el suyo y no el de Messi. ¿Por qué? Cristiano ya era una estrella, pero tuvo que construirse aún más a sí mismo. Trabajó durísimo para llegar a donde está. El otro, Messi, es un talento bendecido por Dios, que casi no necesitaba entrenar”, sostuvo el exvolante.

    También recordó lo que significó la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, cuadro al que se unió con la clara intención de buscar ser campeón de Europa.

    “Había mucha presión, pero también mucha emoción en el ambiente. Piensas que estás en la Juventus, habituado a ver llegar a grandes campeones. Sin embargo, aquella atmósfera en el vestuario… aún la recuerdo”, manifestó.

    Cuando entré ese día, Andrea Barzagli y yo nos miramos Pero con Cristiano Ronaldo todos pensábamos: ‘Aquí sí, está a punto de llegar una superestrella’…Ya habíamos visto nombres como Carlos Tévez y otros enormes jugadores”, añadió.

    De todas maneras, Marchisio y CR7 no llegaron a compartir en la cancha, pues su salida del cuadro de Turín se dio justo con el momento de la llegada del luso tras dejar el Real Madrid.

    No hay debate para Cristiano Ronaldo

    Hace algunas semanas, el delantero portugués volvió a abrir la discusión sobre su rivalidad con Lionel Messi, inclinando la balanza a su favor sobre el argentino.

    ¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”, lanzó en la oportunidad.

    “Sé lo que he hecho, lo que represento y lo que sigo logrando. No necesito que me lo digan”, remarcó.

    Una visión muy distinta a la última planteada por Lionel Messi cuando trató el asunto. “La competencia era dentro de la cancha y cada uno quería hacer lo mejor para su equipo. Obviamente, todo queda ahí y fuera de ella somos dos personas normales”, apuntó tras el Mundial de Clubes.

    “No somos amigos porque no compartimos tiempo juntos, pero sí, lo que compartimos, es un gran respeto. Yo tengo mucha admiración por él y por la carrera que hizo y sigue haciendo, compitiendo al máximo”, continuó.

    Sobre la rivalidad sostenida en España, explicó que “fue una época muy linda para nosotros y para la gente que le gusta el fútbol en general. Creo que tiene muchísimo mérito lo que hicimos durante tanto tiempo. Como se suele decir, entre comillas, es fácil llegar y lo difícil es mantenerse”.

    Nosotros nos mantuvimos en la cima durante 15 años. Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”, concluyó Messi.

