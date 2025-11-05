Cristiano Ronaldo reabre el debate histórico con Lionel Messi: “No es mejor que yo... no quiero ser humilde”.

El debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo parece ser eterno. Pese a que ambos llevan años alejados de los flashes del fútbol europeo, su legado perdura y, cada cierto tiempo, vuelve a instalarse la discusión entre quien es mejor. Ahora fue el propio delantero portugués quien se refirió al tema. Lo hizo tras ser consultado sobre la situación. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”, declaró.

Pese a su tajante respuesta, CR7 asegura no tener complicaciones con quienes piensen distinto. De hecho, le pusieron el ejemplo de Wayne Rooney, quien declaró que el rosarino es mejor, a lo que el lusitano le bajó el perfil. “No me supone ningún problema”, enfatizó. El británico y el portugués fueron compañeros en el Manchester United.

“Sé lo que he hecho, lo que represento y lo que sigo logrando. No necesito que me lo digan”, remarcó Ronaldo. El goleador histórico del Real Madrid completa su cuarta temporada en el Al Nassr donde ha marcado 108 goles en 121 partidos. Su meta personal es llegar a las mil conquistas en su carrera. Hasta ahora suma 952 anotaciones.

Messi y Ronaldo en un Clásico de España.

Messi, salomónico

La última vez que se había encendido el debate entre Messi y Cristiano, fue cuando lo abordó el rosarino. Su respuesta fue más salomónica que la del Bicho. “La competencia era dentro de la cancha y cada uno quería hacer lo mejor para su equipo. Obviamente, todo queda ahí y fuera de ella somos dos personas normales”, comentó la Pulga.

“No somos amigos porque no compartimos tiempo juntos, pero sí, lo que compartimos, es un gran respeto. Yo tengo mucha admiración por él y por la carrera que hizo y sigue haciendo, compitiendo al máximo”, complementó.

Este análisis se dio durante la realización del último Mundial de Clubes. “Fue una época muy linda para nosotros y para la gente que le gusta el fútbol en general. Creo que tiene muchísimo mérito lo que hicimos durante tanto tiempo. Como se suele decir, entre comillas, es fácil llegar y lo difícil es mantenerse”, añadió el argentino.

“Nosotros nos mantuvimos en la cima durante 15 años. Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”, zanjó Messi.