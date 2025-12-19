SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “No sabes cuánto pesa, Bruja”: el nuevo round entre Juan Sebastián Verón y el círculo de poder del Chiqui Tapia en la AFA

    El presidente de Estudiantes de La Plata volvió a criticar el formato de la competencia argentina, pese a su sanción de seis meses. Uno de los personeros más cercanos al timonel del balompié transandino decidió responder.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “No sabes cuanto pesa, Bruja”: el nuevo round entre Juan Sebastián Verón y el círculo de poder del Chiqui Tapia en la AFA.

    La relación entre Juan Sebastián Verón y la AFA atraviesa su momento de mayor tensión. Lejos de apaciguarse tras la sanción que lo inhabilita por seis meses para ejercer como presidente de Estudiantes de La Plata, el conflicto sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de una serie de declaraciones públicas del exmediocampista y una respuesta directa desde la dirigencia.

    El origen inmediato del nuevo cruce está en la polémica generada por el título entregado a Rosario Central, situación que fue cuestionada por Verón desde el primer momento. Estudiantes se negó a participar del pasillo de homenaje y la postura del club derivó en una sanción disciplinaria que recayó directamente sobre su presidente. Pese a ello, el cuadro albirrojo terminó coronándose campeón del Torneo de Clausura, un logro que, según el propio dirigente, reforzó internamente la convicción de haber actuado conforme a sus principios. Los futbolistas le llevaron el trofeo a la galería, desde donde vio la final ante Racing.

    En entrevista con ESPN, Verón volvió a cargar contra el formato de los torneos y el manejo dirigencial del fútbol argentino. “Me parece bárbaro un reconocimiento para Di María, pero no un título. No da lo mismo. Si alguien quiere dar un título, que se haga responsable”, sostuvo. “La desición trastoca el sentido de las competencias”, enfatizo.

    El exvolante fue más allá. “Se le falta el respeto a todos los que están luchando por ganar una estrella. Tu estás exponiendo a tus jugadores, recibiendo algo que no corresponde”, señaló.

    Verón, presidente de Estudiantes.

    En ese contexto, el dirigente apuntó contra Futbolistas Argentinos Agremiados por su postura pública. “Sacaron un comunicado en contra de sus propios jugadores. Nadie se solidarizó con los muchachos. El plantel fue amenazado”, afirmó.

    Más allá del conflicto puntual, Verón volvió a cuestionar el esquema general del fútbol argentino. Criticó la cantidad de competencias, la desorganización del calendario y la proliferación de equipos. “En un año hay prácticamente nueve copas. Hay equipos parados un mes y medio y otros arrancan la pretemporada a diez días de una final”, ejemplificó. En esa línea, justificó su ausencia prolongada en las reuniones del Comité Ejecutivo: “¿Para qué voy a participar si no se mejora?”.

    Sobre la sanción impuesta por la AFA, Verón aseguró que tuvo un efecto cohesionador dentro del club. “Lejos de victimizarnos, nos unió. Apelamos al TAS y veremos cómo avanza eso”, explicó.

    En cuanto a las reformas que propone, insistió en la necesidad de reducir la cantidad de equipos en Primera División y reestructurar las categorías de ascenso. “Los clubes tienen que crecer genuinamente. Subir diez equipos no es una solución”, sostuvo.

    La respuesta desde la AFA no tardó en llegar. Maximiliano Levy, prosecretario de la entidad, presidente de Almirante Brown, y uno de los dirigentes más cercanos a Claudio Tapia, publicó una imagen de la Copa del Mundo acompañada del mensaje: “No sabes ni cuánto pesa”, la frase fue acompañada con un emoji de un brujo, en relación al apodo del exfutbolista.

    Hace algunas semanas, Levy defendió la Primera División con 30 equipos y culpó a la prensa de las críticas. “Nadie la va a aceptar un torneo de 20 equipos. Ustedes, los periodistas, tienen la intención de que eso suceda. Este campeonato es extraordinario. Vende más decir que está todo mal, que que está todo bien”, lanzó.

