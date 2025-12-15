Patricia Bullrich denuncia a Chiqui Tapia ante la Conmebol: “Deben investigar a fondo esta mafia”

Claudio Tapia sigue en el ojo del huracán en Argentina. El presidente de la AFA fue denunciado ante la Conmebol por Patricia Bullrich. La exministra de seguridad y actual senadora por Buenos Aires entregó los detalles de la acusación.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: - ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? - ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? - ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? - ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? - ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", escribió la política en su cuenta de X.

“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, explicaba al comienzo del posteo.

La Comisión de Ética de la Conmebol, entidad a la que Bullrich ingresó el documento, tiene cinco representantes. Está el argentino Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El listado lo completan el paraguayo Rudolf Fischer, el venezolano Juan Andrés Osorio, el peruano Natale Amprimo y el brasileño Joao Rafael de Sousa.

En Argentina, el diario La Nación dio a conocer los detalles de la denuncia. “En particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”, cita el texto.

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, añade.

En esa línea, Bullrich acusa a Tapia y Pablo Toviggino de haber adquirido bienes de “altísimo valor” mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial. Finalmente, la denuncia finaliza con la advertencia de que podría ampliarse de encontrar “nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales, informes administrativos, documentación contable o contractuales, o cualquier otra circunstancia relevante que surja durante el curso de las investigaciones judiciales y administrativas en trámite”.