    En medio del escándalo con Estudiantes: la Conmebol ratifica a Chiqui Tapia como su representante ante la FIFA

    El presidente de la AFA recibe un espaldarazo por parte del organismo que comanda Alejandro Domínguez.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Claudio Tapia recibe el respaldo en la Conmebol. En medio de su disputa con Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata, por el polémico nombarmiento de la AFA a Rosario Central como campeón de Liga por decreto y el posterior pasillo de espaldas de cuadro pincharrata, el directivo mantiene una de sus posiciones de poder en el fútbol sudamericano.

    Este viernes, en el Congreso Extraordinario que citó Alejandro Domínguez a los presidentes del balompié continental, Tapia fue ratificado como representante de la Conmebol ante la FIFA.

    Tapia vive días tensos en su presidencia en la AFA.

    “El Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, reunido en Lima – Perú, ratificó en el cargo de representante de la Confederación ante la FIFA a Claudio Tapia, Presidente de la AFA, por unanimidad. Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues. Claudio Tapia es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde el 2017. Bajo su presidencia la Albiceleste logró el título de campeón del mundo en la Copa de Catar 2022. Actualmente, ocupa también la vicepresidencia segunda de la CONMEBOL", publicó el organismo en su sitio web.

    La situación fue destacada por la propia AFA. “Este mediodía en Lima (Perú), se llevó a cabo el Congreso Extraordinario de la CONMEBOL. Allí estuvo presente el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, que fue ratificado en su cargo por unanimidad como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA. El Presidente Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues”, señalaron en la entidad transandina.

    Pese a esto, Tapia vive días tensos en Argentina. Pese a contar con el respaldo de los clubes locales, y ahora sumar un espaldarazo internacional, su figura ha sido cuestionada por las decisiones de la AFA en las últimas semanas. Sumado al polémico título de Rosario Central, le reprochan el formato de la competencia argentina y la creación de más trofeos. Los fanáticos han llegado a vandalizar homenajes a la selección albiceleste.

    FútbolFútbol InternacionalAFAConmebolClaudio TapiaChiqui TapiaFIFA

