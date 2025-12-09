Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia. . Por @afa

La justicia argentina ejecutó este martes un amplio operativo que incluyó allanamientos en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino, el complejo deportivo de Ezeiza y 17 clubes de Primera División y de ascenso, en el marco de la investigación por presuntos vínculos con Sur Finanzas, una empresa señalada como cercana a Claudio Tapia.

La acción, ordenada por el juez federal Luis Armella, tiene como objetivo recabar documentación contable, contratos y dispositivos electrónicos para determinar si existieron maniobras financieras irregulares entre la compañía y distintas instituciones deportivas. En la sede de la AFA los equipos de la Policía Federal retiraron material administrativo con el fin de establecer si Sur Finanzas mantenía contratos o acuerdos con la casa matriz del fútbol argentino.

La diligencia se extendió también al predio de Ezeiza, donde entrena la selección albiceleste, y al edificio donde opera la Liga Profesional. Según publicaron en el medio TN, se busca trazar el recorrido del dinero que la financiera habría entregado en préstamos a varios clubes y que, presuntamente, era recuperado a través de derechos de televisación o ingresos por marketing.

Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing y San Lorenzo, tres de los clubes grandes del país, junto con Barracas Central, equipo vinculado a Chiqui Tapia y actualmente presidido por su hijo. El listado lo completan Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Tapia es investigado en Argentina.

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto bancario de las 17 instituciones de investigadas, con el fin de identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

La causa tomó mayor impulso tras la presentación de Juan Manuel Vallejos, responsable de la financiera, quien entregó su teléfono celular luego de haberse negado previamente. La fiscalía considera que la información contenida en el dispositivo podría resultar clave para determinar el alcance de las operaciones y los vínculos entre la empresa y dirigentes del fútbol argentino.

La primera respuesta

En medio de los operativos, algunos clubes comenzaron a emitir comunicados para aclarar su posición. Excursionistas fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que su único nexo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo “en términos habituales” y que no existieron relaciones societarias ni financieras. La institución expresó que toda vinculación se limitó a la exhibición de marca y que se encuentra a disposición de la Justicia.

“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales”, reza el comunicado.

El caso genera creciente preocupación en el ambiente del fútbol argentino, especialmente por el involucramiento de la AFA, que ha estado en entredicho durante los últimos meses por las determinaciones de Tapia.