VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    La fiscalía busca determinar si existieron préstamos encubiertos y desvío de ingresos televisivos. Entre los clubes investigados figuran Independiente, Racing, San Lorenzo y Barracas Central.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia. . Por @afa

    La justicia argentina ejecutó este martes un amplio operativo que incluyó allanamientos en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino, el complejo deportivo de Ezeiza y 17 clubes de Primera División y de ascenso, en el marco de la investigación por presuntos vínculos con Sur Finanzas, una empresa señalada como cercana a Claudio Tapia.

    La acción, ordenada por el juez federal Luis Armella, tiene como objetivo recabar documentación contable, contratos y dispositivos electrónicos para determinar si existieron maniobras financieras irregulares entre la compañía y distintas instituciones deportivas. En la sede de la AFA los equipos de la Policía Federal retiraron material administrativo con el fin de establecer si Sur Finanzas mantenía contratos o acuerdos con la casa matriz del fútbol argentino.

    La diligencia se extendió también al predio de Ezeiza, donde entrena la selección albiceleste, y al edificio donde opera la Liga Profesional. Según publicaron en el medio TN, se busca trazar el recorrido del dinero que la financiera habría entregado en préstamos a varios clubes y que, presuntamente, era recuperado a través de derechos de televisación o ingresos por marketing.

    Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing y San Lorenzo, tres de los clubes grandes del país, junto con Barracas Central, equipo vinculado a Chiqui Tapia y actualmente presidido por su hijo. El listado lo completan Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

    Tapia es investigado en Argentina. . Por @afa

    La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto bancario de las 17 instituciones de investigadas, con el fin de identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

    La causa tomó mayor impulso tras la presentación de Juan Manuel Vallejos, responsable de la financiera, quien entregó su teléfono celular luego de haberse negado previamente. La fiscalía considera que la información contenida en el dispositivo podría resultar clave para determinar el alcance de las operaciones y los vínculos entre la empresa y dirigentes del fútbol argentino.

    La primera respuesta

    En medio de los operativos, algunos clubes comenzaron a emitir comunicados para aclarar su posición. Excursionistas fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que su único nexo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo “en términos habituales” y que no existieron relaciones societarias ni financieras. La institución expresó que toda vinculación se limitó a la exhibición de marca y que se encuentra a disposición de la Justicia.

    “El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales”, reza el comunicado.

    El caso genera creciente preocupación en el ambiente del fútbol argentino, especialmente por el involucramiento de la AFA, que ha estado en entredicho durante los últimos meses por las determinaciones de Tapia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAFAArgentinaClaudio TapiaChiqui Tapia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Dos ex directores de Sartor AGF acuden a tribunales para revocar multas de la CMF

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    La arremetida judicial del SII para combatir la evasión de impuestos

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones
    Negocios

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Dos ex directores de Sartor AGF acuden a tribunales para revocar multas de la CMF

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia
    El Deportivo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”
    Cultura y entretención

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses
    Mundo

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile