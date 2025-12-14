VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Con la Brujita Verón junto a los hinchas: Estudiantes vence en los penales a Racing y es campeón del fútbol argentino

    En una dramática definición desde los 12 pasos, tras igualar 1-1 en 120 minutos, los Pincharratas superaron a la Academia (5-4) y son los ganadores del Torneo Clausura. Su presidente, castigado por la AFA tras el "Pasillo-Gate", vio el partido como un fanático más, desde una galería.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: Estudiantes de La Plata

    El fútbol argentino tiene un nuevo campeón. En la noche de este sábado, Estudiantes de La Plata se coronó como el ganador del Torneo Clausura 2025, tras superar en los penales a Racing (5-4), luego de empatar 1-1 en 120 minutos, ante 40 mil espectadores en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la calurosa Santiago del Estero. Además del título, los Pincharratas clasifican para la Copa Libertadores 2026.

    Ambos elencos dieron sonoras campanadas en las fases eliminatorias del certamen. El Racing de Gustavo Costas eliminó a River Plate en octavos de final, a Tigre en cuartos, y a Boca Juniors en semifinales. Por su parte, el Estudiantes de Eduardo Domínguez pasó a Rosario Central en octavos, Central Córdoba en cuartos, y en el clásico contra Gimnasia en semifinales.

    Juan Sebastián Verón, exfutbolista y actual presidente de los Pincharratas, fue protagonista de la final. Desde las gradas. El dirigente fue castigado por la AFA luego del desplante del club a la solicitud del ente que dirige ‘Chiqui’ Tapia de hacerle un pasillo a Rosario Central luego de recibir, vía administrativa, un título como ganador de la temporada en el fútbol transandino. Todo este tinglado se conoce como “Pasillo-Gate”. La ‘Brujita’ fue castigado y no puede ejercer como directivo en la cancha. ¿Qué hizo? Fue con su esposa a la tribuna popular de Estudiantes y vio el encuentro con los hinchas.

    En un fútbol competitivo como el argentino, con elencos tradicionales y de estirpe ganadora, había expectativa por lo que pudiera suceder. En una cancha que no estaba buena, la idea de “jugar a no perder” se impuso. El primer tiempo mostró a fuerzas parejas, que corrieron poco riesgo en el afán de buscar el arco rival.

    En ese sentido, Estudiantes tuvo las chances más cercanas (sin ser una máquina de atacar). En los 25′, lo tuvo Tiago Palacios, pero elevó. En la media hora, sucedió la más clara para los rojiblancos. El ariete Guido Carrillo quedó mano a mano ante Facundo Cambeses y el portero, quien desbancó a Gabriel Arias en la Academia, contuvo el remate. Los dos equipos tenían a sus valores más desequilibrantes atacando por la izquierda: Duván Vergara en la Academia y Edwuin Cetré en el Pincha (ambos colombianos).

    Para el complemento, el panorama no cambió demasiado. En las áreas habían insinuaciones más que opciones concretas de convertir. Pese a la calidad de los futbolistas presentes en el cotejo, no se destrababa. La apuesta era, quizás, apostar en los balones detenidos o derechamente ir al alargue y a los penales.

    El 0-0 no se movía con nada. Pero al goleador de Racing le quedó una y facturó. Adrián Martínez, más conocido como ‘Maravilla’, no había entrado en el juego. Le bastó una acción para romper la paridad. Una falla defensiva de Estudiantes terminó dejando al 9 mano a mano con el uruguayo Fernando Muslera. Martínez se gira y termina definiendo picando el balón. Un golazo para el 1-0, desatando éxtasis en la hincha albiceleste, que era la mayoritaria en el recinto. Fue en los 81 minutos.

    Parecía ser una acción definitoria. Los albicelestes ya se sentían con el trofeo entre las manos. Pero quedaba algo más. Gracias a la bendita pelota parada, Estudiantes llegó a un empate agónico. En el tercer minuto de tiempo añadido, Guido Carrillo metió un cabezazo esquinado para el 1-1. La final se fue a la prórroga.

    En la media hora extra, se notó el cansancio. Los penales estaban cantados. Así sucedió. Se iba a definir todo desde los 12 pasos. El epílogo del tiempo regular y la tanda fue lo más atractivo del juego. En esa instancia, Estudiantes mandó. Se impuso 5-4. El ex Palestino Franco Pardo falló el último tiro (dio en el palo) y permitió la consagración pincharrata.

    En la era profesional, es el sexto título de liga del club. El último había sido el Apertura 2010, con Alejandro Sabella como entrenador y con la Brujita Verón como jugador.

