En vivo: Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata definen al campeón del fútbol argentino
La Academia y el conjunto pincharrata van por el título del Torneo de Clausura del otro lado de la cordillera. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualizar el Relato
Racing 0-0 Estudiantes
Comienza el partido
Racing y Estudiantes ya disputan la final del Clausura Argentino.
Equipos a la cancha
Racing y Estudiantes ya pisan el gramado del estadio de Santiago del Estero.
El 11 de Estudiantes
La formación de Racing
Buenas noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.