    El Deportivo

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    En Inglaterra aseguran que el español puede abandonar el club a final de temporada, pese a que le queda un año de contrato. Un exitoso expupilo del Ingeniero podría ser quien ocupe su lugar.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Pep Guardiola podría dejar el City a final de temporada. Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq. Stephanie Lecocq

    El Manchester City piensa a futuro y se moviliza. Pese a recuperar sensaciones e instalarse nuevamente como una amenaza tanto en la Premier como en la Champions League, el cuadro Citizen ya realiza gestiones considerando la opción de que Pep Guardiola abandone el club a final de temporada.

    Según informó The Athletic, dentro del conjunto Citizen aseguran que la salida del técnico español se dará en el próximo verano europeo, con el cierre de la temporada. Dicha decisión sería informada públicamente cuando se acerque el momento.

    La partida de Guardiola se concretaría a pesar de que el catalán renovó su vínculo hasta junio de 2027, firmado en noviembre pasado. Es decir, se daría con un año de anticipación. “Cada vez hay más expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada de Pep Guardiola en el Manchester City”, señala el medio.

    Maresca, el posible reemplazante

    Es por ello que el Manchester City ya trabaja en una planificación para suplir la presunta salida de Guardiola. En ese sentido, The Athletic baraja una serie de candidatos, siendo Enzo Maresca el principal apuntado.

    El actual técnico del Chelsea es considerado como uno de los discípulos más exitosos del español, además de ya haber tenido un vínculo con los Skyblue. El italiano fue entrenador de la Sub 21 en la temporada 2020-21 y fue ayudante técnico de Guardiola en 2022.

    No obstante, Maresca aún tiene tres años y medio de contrato por delante, hasta 2029, e incluso existe una cláusula que le permite ampliar la duración por una temporada más. Pese a esto, el irregular año del Chelsea, luego de la obtención del Mundial de Clubes, ha puesto al estratega en el punto de mira.

    El propio técnico italiano realizó una dura confesión: “Fueron las peores 48 horas desde que me uní al club, porque mucha gente no nos apoyó”, indicó tras la victoria sobre el Everton, el pasado sábado. Antes del triunfo, Maresca llevaba cuatro partidos consecutivos sin ganar (tres por Premier y uno por Champions).

    En tanto, Guardiola, en mayo pasado, prometió tomarse un descanso una vez deje el City: “Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso”, aseguró en ESPN.

    Enzo Maresca y Pep Guardiola trabajando en el Manchester City.
