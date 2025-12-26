No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

Los últimos días del año han sido agitados para Felipe Gutiérrez, porque su horizonte como entrenador sufrió un vuelco total. El exfutbolista, canterano de Universidad Católica, se aprestaba para iniciar una nueva etapa como asistente técnico fuera del país.

El pasado 22 de diciembre, Sport Boys de Perú anunció a su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026, y el oriundo de Quintero apareció en la lista en el rol de ayudante del colombiano Jaime De la Pava. Era el retorno de Gutiérrez a un rol que ya tuvo en el mismo club, como escudero de Cristian Paulucci en 2025. Sin embargo, este plan quedó abortado repentinamente porque el retirado mediocampista zurdo, de 35 años, tomó otro rumbo.

¡Bienvenidos a El Primer Campeón! 👚



🔜 Nos complace anunciar a nuestro nuevo Comando Técnico por la temporada 2026.



DT: Jaime De La Pava.

AT: Felipe Gutiérrez.

PF: Nicolás Dos Santos.

PF: Emiliano Fleitas.

VA: Felipe Dos Santos.

PA: Jorge Gálvez.



¡Vamos Boys! ¡Toda la vida!🩷 pic.twitter.com/byFhAKJAuR — Club Sport Boys Association (@sportboys) December 23, 2025

El cuerpo técnico que anunció Sport Boys duró tres días. Este 25 de diciembre, a través de un comunicado en sus redes oficiales, mismo mecanismo que utilizaron para dar a conocer los nombres que llegaban, anunciaron la repentina salida del exseleccionado nacional. “Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, anunciados previamente como parte del Comando Técnico del Primer Equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el club, conforme a las condiciones contractuales pactadas entre las partes”, indicó el cuadro peruano.

“Esta situación, propia de la dinámica del fútbol profesional, determina la desvinculación de ambos profesionales y, a su vez, genera un beneficio económico a favor del club. Como institución, comprendemos la importancia de esta oportunidad profesional para ambos y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, añadió el elenco del Callao.

Conocida esta situación, la reacción de los hinchas no se hizo esperar, criticando a Gutiérrez y a la directiva del equipo. La razón del técnico chileno para dejar de lado su trabajo en el país incaico fue que apareció otra oportunidad: tomar las riendas de Deportes La Serena. Luego de la breve etapa de Mario Sciacqua, que sirvió para mantener la categoría, los papayeros estaban en búsqueda de un nuevo técnico y asomó la variante de Felipe Gutiérrez, quien estuvo en la tienda granate como asistente de Paulucci.

Hoy, un día después de que Sport Boys anunciara el fin del breve vínculo, los papayeros anunciaron al exjugador del Twente como el entrenador, con Emiliano Fleitas siendo su PF. Quien se integra como ayudante es Germán Lanaro, otro exfutbolista de Católica y quien estaba integrando el cuerpo técnico de Pablo Guede.