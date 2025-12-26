SUSCRÍBETE POR $1100
    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Este 22 de diciembre, el exfutbolista fue anunciado como parte del cuerpo técnico del Sport Boys, de la liga incaica. Tres días después, el club comunicó su salida, porque el retirado mediocampista asumiría como entrenador titular de los papayeros.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Felipe Gutiérrez no llegará a Sport Boys de Perú. Es el nuevo DT de La Serena.

    Los últimos días del año han sido agitados para Felipe Gutiérrez, porque su horizonte como entrenador sufrió un vuelco total. El exfutbolista, canterano de Universidad Católica, se aprestaba para iniciar una nueva etapa como asistente técnico fuera del país.

    El pasado 22 de diciembre, Sport Boys de Perú anunció a su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026, y el oriundo de Quintero apareció en la lista en el rol de ayudante del colombiano Jaime De la Pava. Era el retorno de Gutiérrez a un rol que ya tuvo en el mismo club, como escudero de Cristian Paulucci en 2025. Sin embargo, este plan quedó abortado repentinamente porque el retirado mediocampista zurdo, de 35 años, tomó otro rumbo.

    El cuerpo técnico que anunció Sport Boys duró tres días. Este 25 de diciembre, a través de un comunicado en sus redes oficiales, mismo mecanismo que utilizaron para dar a conocer los nombres que llegaban, anunciaron la repentina salida del exseleccionado nacional. “Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, anunciados previamente como parte del Comando Técnico del Primer Equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el club, conforme a las condiciones contractuales pactadas entre las partes”, indicó el cuadro peruano.

    “Esta situación, propia de la dinámica del fútbol profesional, determina la desvinculación de ambos profesionales y, a su vez, genera un beneficio económico a favor del club. Como institución, comprendemos la importancia de esta oportunidad profesional para ambos y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, añadió el elenco del Callao.

    Conocida esta situación, la reacción de los hinchas no se hizo esperar, criticando a Gutiérrez y a la directiva del equipo. La razón del técnico chileno para dejar de lado su trabajo en el país incaico fue que apareció otra oportunidad: tomar las riendas de Deportes La Serena. Luego de la breve etapa de Mario Sciacqua, que sirvió para mantener la categoría, los papayeros estaban en búsqueda de un nuevo técnico y asomó la variante de Felipe Gutiérrez, quien estuvo en la tienda granate como asistente de Paulucci.

    Hoy, un día después de que Sport Boys anunciara el fin del breve vínculo, los papayeros anunciaron al exjugador del Twente como el entrenador, con Emiliano Fleitas siendo su PF. Quien se integra como ayudante es Germán Lanaro, otro exfutbolista de Católica y quien estaba integrando el cuerpo técnico de Pablo Guede.

    Fútbol nacionalFelipe GutiérrezDeportes La SerenaSport BoysLiga de PrimeraLiga peruanaGermán Lanaro

