La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

La ANFP fija la fecha para responder el reclamo presentado por Unión Española y Deportes Iquique. Según supo El Deportivo, el directorio del organismo determinó que será el martes 30 de diciembre, en una sesión especialmente dedicada a tratar el requerimiento de ambos clubes, que buscan revertir su descenso a Primera B y mantenerse en la categoría de honor.

La definición marcará el primer pronunciamiento formal del directorio ante la presentación conjunta que ambas instituciones ingresaron antes del Consejo de Presidentes. En ese escrito, apelan a una contradicción normativa entre el Reglamento de la ANFP y las Bases del Campeonato Nacional 2025, la cual, según su interpretación, permitiría su continuidad en Primera División.

El reclamo se estructura sobre dos puntos centrales. El primero es el artículo del Reglamento que fija en 20 el número de participantes de la Primera División y establece descensos por promedio trianual. El segundo es la referencia explícita a que las Bases de competencia no pueden contener disposiciones contrarias a dicho Reglamento. Desde esa base, ambos clubes sostienen que los descensos producidos al término de la temporada pasada no deberían ejecutarse y que, en consecuencia, les asiste el derecho a permanecer en la serie.

Unión Española y Deportes Iquique buscan quedarse en la Liga de Primera por la vía administrativa. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La ANFP, en tanto, ha construido su defensa sobre un criterio jerárquico. En el organismo se sostiene que los nuevos Estatutos, aprobados en 2023, se encuentran por sobre el Reglamento y las Bases. En ellos se consigna una Primera División de 16 clubes. Bajo esa interpretación, las Bases del Campeonato 2025 aprobadas por el Consejo de Presidentes serían plenamente aplicables y el descenso de Unión Española y Deportes Iquique se mantiene vigente.

En paralelo, el directorio del ente rector del fútbol chileno encargó informes a abogados especialistas en derecho deportivo para reforzar su posición institucional. El objetivo es contar con respaldo técnico en caso de que el conflicto escale a instancias externas o derive en procesos de revisión en organismos internacionales.

Uno de los puntos que tensiona el escenario es la advertencia de Unión Española respecto de acudir a la justicia ordinaria si el directorio rechaza la reclamación. En la ANFP se analizan los efectos de ese movimiento. El organismo estima que la judicialización en tribunales civiles podría ser considerada por la FIFA como una vulneración al deber de resolver controversias dentro de estructuras deportivas, lo que abre la opción de futuras denuncias ante el organismo internacional.

A partir de ese choque normativo se han planteado diversos escenarios. Uno considera que se aplique el Reglamento invocado por Unión Española e Iquique y que, por promedio, los descendidos sean Deportes La Serena y Deportes Limache. Un segundo escenario mantiene los descensos ya consumados en cancha y la estructura de 16 clubes. Un tercero evalúa la posibilidad de suspender los descensos y disputar la temporada siguiente con 18 equipos, tema que abre a su vez una discusión sobre la distribución de ingresos por derechos de televisión.

En ese último punto, se ha explorado incluso la opción de que Unión Española e Iquique compitan en Primera División, pero percibiendo los montos correspondientes a la B. Ninguna de esas alternativas ha sido formalizada y todas dependen del cauce que tome la reclamación presentada por los dos descendidos. El 30 de diciembre se convertirá así en una fecha clave para el desenlace inicial del conflicto.