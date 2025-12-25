El reemplazo de Matías Palavecino: Coquimbo Unido ficha a exjugador de la Juventus y Boca Juniors

Coquimbo Unido se rearma para defender la corona y jugar en la Copa Libertadores. Tras el término de una épica temporada, donde obtuvo la primera estrella de su historia, el conjunto pirata dejó ir piezas claves. Ahora, se refuerza.

El técnico Esteban González fue la primera salida. El Chino dejó el club coquimbano para partir al Querétaro de la Liga MX. Además, dos de sus emblemas también dejaron la institución aurinegra. El goleador Cecilo Waterman concretó su retorno a Universidad de Concepción, mientras que Matías Palavecino, la figura en el título, fue fichado por Universidad Católica.

De esta forma, Coquimbo está en proceso de reconstrucción. Es por ello que, a medianoche y en contexto de Navidad, los piratas anunciaron el reemplazo del 10: Guido Vadalá, proveniente de Blooming de Bolivia. “El Mago llega al campeón”, indicó el equipo en sus redes sociales.

Vadalá, de 28 años, fue anunciado como una estrella. “Con magia y un gran paso por Bolivia, Guido Vadalá, volante creativo, asume este nuevo desafío en su carrera vistiendo los colores que ganamos en cancha. ¡Bienvenido al PIRATA, @guidovadala! ¡Vamos con toda la Fuerza y Coraje de COQUIMBANO!“, continuó el club en una presentación que fue acompañada con jugadas del enganche.

Quién es Guido Vadalá

El volante es formado en Boca Juniors, club al que llegó a los 15 años tras un breve paso por La Masía, donde no pasó las pruebas. Luego brilló en las juveniles transandinas hasta debutar en enero de 2014, en un amistoso, y oficialmente en febrero. Su gran irrupción en el Xeneize llamó la atención de Europa, concretamente del fútbol italiano.

La Juventus fichó a Alcalá en 2014, en medio de la negociación por repatriar a Carlos Tevez. No obstante, apenas disputó dos amistosos con el primer equipo de la Vecchia Signora. El resto fue en la reserva.

Después fue a Unión de Santa Fe para terminar recalando en Universidad de Concepción. En el Campanil jugó en 2018 y 2019, sin brillar. También tuvo pasos por Deportes Tolima (Colombia), Charlotte (Estados Unidos) y por la Segunda División Argentina: Sarmiento, Mitre y Alvarado.

Finalmente, en 2025 fichó por Blooming. En Bolivia se consagraría como figura, con 14 goles y diez asistencias en 46 partidos disputados en la temporada.