    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Álvaro de la Torre se ilusiona con la llegada del técnico que condujo a Coquimbo Unido a su primer título. Advierte que es el primer paso de un proyecto que busca potenciar a los Gallos Blancos con talentos chilenos.

    Christian González 
    Christian González
    Esteban González es el nuevo técnico del Querétaro. Foto: @Club_Queretaro (X).

    Esteban González vive sus primeros días en México. El penquista es el nuevo técnico del Querétaro. Le había comunicado a Coquimbo Unido, al que condujo al primer título de su historia, una determinación crucial: que ejecutaría la cláusula que le permite dejar la institución, que pretendía su continuidad. El DT tendrá que abonar US$ 200 mil a modo de indemnización.

    En el puerto hay una mezcla de agradecimiento por la histórica campaña que cumplió y de desazón por la decisión que adoptó: le habían ofrecido quedarse. El exlateral de Deportes Concepción da un salto enorme. Otro más si se le agrega la corona que acaba de conseguir. En la actualidad, es el único técnico chileno en las bancas del fútbol azteca. La presencia del Chino constituye otro hito en ese sentido.

    Director deportivo del Querétaro explica el revolucionario método que los llevó a contratar a Esteban González

    Álvaro de la Torre es el director deportivo del Querétaro. En esa condición, su opinión fue clave para la contratación del estratega chileno. Sin embargo, el personero prefiere atribuírsela a una metodología de trabajo que, por cierto, encabeza. “Nosotros utilizamos una plataforma que evalúa el rendimiento de jugadores y entrenadores”, explica a El Deportivo.

    Los directores técnicos son medidos de acuerdo a características específicas. “En el caso de los entrenadores, nos ayuda a evaluar la toma de decisión, la elección de los jugadores y su productividad en relación a la calidad del plantel. Es en calidad y no únicamente en costo de plantilla”, resalta, respecto de los criterios que utilizan los Gallos Blancos para una inversión decisiva.

    Álvaro de la Torre, director deportivo del Querétaro.

    “Es ahí donde teníamos un listado de 10 entrenadores, de distintos perfiles y compitiendo en distintas ligas. Posteriormente hicimos un análisis cualitativo, donde tomamos en cuenta el contexto. Es por eso que determinamos que Esteban era la mejor opción para nuestro proyecto”, complementa.

    La investigación aborda todos los planos. “Tenemos una metodología donde buscamos platicar con jugadores, gente de su círculo cercano y rivales. Adicionalmente, observamos ruedas de prensa para entender su comportamiento ante los medios de comunicación y los mensajes que logra enviar a la afición y público en general”, profundiza el ejecutivo. El Chino aprobó en todas las materias.

    “Hambre de seguir creciendo”

    Los Gallos Blancos estaban plenamente enterados de la histórica campaña que el penquista estaba cumpliendo en los aurinegros. “Tenemos claro que es un técnico emergente. Es parte de lo que nos llamó la atención. Queremos gente que tenga hambre de seguir creciendo, que pueda enfrentar nuevos desafíos y que tenga la energía suficiente para liderar un proyecto”, sostiene respecto de elementos que pesaron a la hora de adoptar la determinación.

    También responde con claridad respecto de si contratar un técnico chileno es una apuesta para el club. “Esto no es de nacionalidad ni de edad. Esto es de capacidad; Esteban ha demostrado tenerla”, enfatiza, convencido de que el Querétaro ha realizado la contratación correcta.

    Tan convencidos están los aztecas que la relación se acordó por dos años, con la opción de extenderla si ambas partes están de acuerdo.

    Un proyecto en expansión

    El sistema que permitió hallar a Esteban González es el mismo que el club utiliza para fichar jugadores. En ese sentido, De la Torre admite que el mercado chileno puede transformarse en una buena fuente de talentos para nutrir el plantel, más aún ahora que los dirigirá un entrenador que conoce profundamente el mercado.

    Nuestra plataforma analiza talento de todas las ligas y obviamente tenemos detectado talento en la liga chilena”, explica.

    De hecho, la postura institucional que refleja es más entusiasta todavía. “Queremos posicionar el proyecto de Gallos Blancos. Queremos ser un equipo que pueda potenciar, también, talento chileno”, puntualiza, ilusionado con los resultados de una etapa que parte con el exentrenador aurinegro en la banca.

    Gallos Blancos ha tenido varios jugadores chilenos en su plantilla. Joaquín Montecinos, Edson Puch, Patricio Rubio, Esteban Paredes, José Pérez, Roberto Cartes, Silvio Rojas y Carlos Soto han sido parte de sus filas.

