    Actualizan estado de salud de Esteban Paredes tras sufrir una descompensación

    El gerente deportivo de Santiago Morning sufrió un problema médico que lo obligó a ausentarse del programa Fiebre de baile.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Photosport

    El cierre de año no ha sido el más cómodo para Esteban Paredes. El exgoleador de Colo Colo sufrió una descompensación de salud que lo obligó a ausentarse del programa Fiebre de Baile en el cual se encuentra participando.

    La alerta la encendió la conductora Diana Bolocco al señalar que el actual gerente deportivo de Santiago Morning no sería parte de la competencia del martes, indicando que “nuestro capitán Esteban Paredes debió estar en la competencia de hoy. Lamentablemente, sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto, fue trasladado a un centro de salud”.

    El hecho de que tampoco apareciera en el programa durante la edición del miércoles solo aumentó la preocupación sobre el estado médico del exdelantero.

    De todas maneras, D13 entregó algo más de tranquilidad. Según la información que compartieron, “Esteban Paredes ya se encuentra en su hogar, haciendo reposo absoluto y bajo monitoreo constante de su presión arterial”.

    “La situación, si bien preocupante, no reviste gravedad ni requiere cuidados intensivos, aunque sí amerita seguimiento médico y reposo estricto”, complementaron.

    La otra complicación de Esteban Paredes

    En el plano futbolístico, Esteban paredes también tuvo que sufrir. En las últimas fechas de la Liga de Ascenso debió enfrentar la acusación que se presentó en su contra por haber dado instrucciones durante los partidos de Santiago Morning contra Magallanes y Cobreloa, desatando importantes cambios en la clasificación.

    Si bien la Primera Sala del Tribunal de Disciplina acogió la denuncia y castigó a los bohemios con la pérdida de ambos partidos por un marcador de 3-0, la Segunda Sala tomó la determinación de revocar esta medida, por lo que el elenco Bohemio, por lo que los microbuseros recuperaron las seis unidades.

    “En ese orden de ideas es dable señalar que, en criterio de esta sala, no se encuentra probado en los estrictos términos de la legislación deportiva atingente, conforme a las denuncias realizadas, que el señor director deportivo del club denunciado Esteban Paredes haya ejercido labores de director técnico estando en la banca del club Santiago Morning en los partidos realizados ante Magallanes y Cobreloa respectivamente”, comenzó diciendo la sentencia a la que tuvo acceso El Deportivo.

    “Esta sala entiende que la labor de Dirección técnica es una función compuesta que incluye un conjunto amplio de labores que exceden las de dar instrucciones de manera circunstancial a un determinado jugador al borde del campo o hacia jugadores dentro de la cancha, tales como; preparar los partidos, determinar el sistema de juego antes y durante el juego, ordenar las alineaciones, determinar los cambios durante el pleito, suscribiendo las respectivas papeletas, firmar la planilla del encuentro, todas cuestiones que fueron realizadas por el Director Técnico de Santiago Morning señor Cristian Fabra y no por el denunciado”, añadieron desde la Segunda Sala.

    De todas maneras, aquella situación no fue suficiente para que Santiago Morning mantuviera la categoría, pues el TAS acabó ratificando la resta de nueve puntos para la temporada 2025 por el atraso en el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a octubre y noviembre de 2024.

