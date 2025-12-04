Deportes Concepción terminó el duelo ante Cobreloa con una mezcla de sensaciones. Por un lado, los sureños quedaron algo insatisfechos con el 1-1 con que terminó el duelo, considerando que la definición se disputará el domingo en Calama. Por otro, mantienen el ánimo a tope, por la chance que se están jugando: buscan el retorno a Primera División, en la que no juegan desde 2008.

Sin embargo, los penquistas ya pueden celebrar. O, en la práctica, volver a hacerlo. El multitudinario respaldo que recibieron en el choque que se disputó este miércoles en el estadio Ester Roa Rebolledo constituye, además, una potente inyección económica para el club.

Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa

En los últimos minutos del duelo ante los mineros, por los parlantes del recinto de avenida Collao se escuchó la misma expresión que se había oído una semana antes, en el duelo de ida ante Copiapó. “Aforo completo”, dijo la locución del estadio. Sin embargo, había una diferencia radical. Para el encuentro ante los atacameños se autorizó un aforo de 20 mil espectadores. A la caja del club ingresaron $ 100 millones.

Hugo Araya despeja el balón ante Joaquín Larrivey (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Para el compromiso ante los calameños, la dirigencia que encabeza Diego Livingstone subió la vara: solicitó un aforo de 29 mil espectadores. Las entradas duraron solo horas en las distintas modalidades en las que fueron puestas a disposición de los fanáticos.

La inyección económica al club penquista es proporcional: la recaudación alcanzó los $ 150 millones de pesos, un récord para la institución y, muy probablemente, para la Primera B.

Ánimo a full

El mandamás morado reflejó el estado de ánimo con que quedó el club después de la igualdad ante la escuadra de César Bravo. “Una de las ventajas del partido de ayer fue que los jugadores quedaron picados Están con muchas ganas. Físicamente bien. Para el partido en Calama vamos a tener más descanso. Ayer se notó un poco el cansancio. En el retorno del partido ante Copiapó hubo un problema con el avión y se alargó un poco el viaje”, manifestó.

El club está extremando recursos para que los jugadores lleguen en un nivel óptimo a la revancha ante los loínos. “Estamos usando todos los mecanismos posibles. El ánimo está muy alto. Hay muchas ganas de hacer historia. El camarín está muy fuerte”, sentencia el dirigente.