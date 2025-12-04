Mantienen los castigos: el TAS rechaza la apelación de Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la apelación presentada por Colo Colo para reducir las sanciones impuestas por la Conmebol tras los graves incidentes registrados el 10 de abril de 2025 en el estadio Monumental, durante el duelo frente a Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el fallo, el club deberá seguir cumpliendo las penas decretadas por la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano. La defensa del elenco nacional estuvo a acargo del estudio jurídico Senn Ferrero.

La decisión confirma las cinco fechas sin público en condición de local en competiciones internacionales, de las cuales el cuadro albo ya cumplió dos. Así, en caso de obtener un cupo para la Copa Sudamericana 2026, el equipo albo estaría obligado a disputar la totalidad de la fase de grupos sin hinchas en Macul. A ello se suman los 80 mil dólares de multa establecidos inicialmente.

El origen del castigo está en una de las jornadas más críticas en la historia reciente del club. El encuentro frente a Fortaleza debió suspenderse a los 70 minutos luego de que un grupo de barristas irrumpiera en la cancha tras romper las barreras de protección de la tribuna Lautaro. Previamente, el juez Gustavo Tejera había advertido el lanzamiento de objetos desde el sector. La situación derivó en la inmediata retirada al vestuario del plantel brasileño y, más tarde, en la decisión final de cancelar el partido.

El momento en que los barristas rompen uno de los vidrios e ingresan al campo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los momentos más dramáticos se produjeron fuera del recinto. Dos hinchas, de 12 y 18 años, fallecieron en las inmediaciones del Monumental durante los disturbios.

En términos económicos, la imposibilidad de recibir público en partidos de torneos continentales implica pérdidas cercanas a los 750 mil dólares por encuentro.

Con ese escenario, la dirigencia de Blanco y Negro decidió llevar el caso al TAS. El club contrató al estudio jurídico español Senn Ferrero Asociados, especializado en la industria deportiva y con experiencia en litigios ante instancias internacionales. El objetivo era demostrar que la organización del duelo había cumplido con los requisitos de seguridad exigidos por la Conmebol y por la Delegación Presidencial Metropolitana, y que los desbordes observados superaban la capacidad de control institucional. Lo que finalmente fue desestimado.

Al momento de los primeros castigos, los informes oficiales de la Conmebol resultaron determinantes. El árbitro Tejera detalló en su reporte el quiebre de las barreras de acrílico y la invasión al campo por parte de hinchas locales. El Oficial de Seguridad designado por el organismo sudamericano añadió críticas a la operación del encuentro.

Con esos antecedentes, el TAS también resolvió rechazar la apelación de Colo Colo, ratificando la validez del proceso disciplinario y de las sanciones aplicadas. La resolución implica que la situación del Monumental permanecerá sin modificaciones y que el club deberá adaptarse a disputar sus próximos compromisos continentales sin público.