VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mantienen los castigos: el TAS rechaza la apelación de Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores

    El Cacique deberá seguir cumpliendo con la sanción impuesta por la Conmebol tras los hechos de violencia del pasado 10 de abril.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Mantienen los castigos: el TAS rechaza la apelación de Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la apelación presentada por Colo Colo para reducir las sanciones impuestas por la Conmebol tras los graves incidentes registrados el 10 de abril de 2025 en el estadio Monumental, durante el duelo frente a Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el fallo, el club deberá seguir cumpliendo las penas decretadas por la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano. La defensa del elenco nacional estuvo a acargo del estudio jurídico Senn Ferrero.

    La decisión confirma las cinco fechas sin público en condición de local en competiciones internacionales, de las cuales el cuadro albo ya cumplió dos. Así, en caso de obtener un cupo para la Copa Sudamericana 2026, el equipo albo estaría obligado a disputar la totalidad de la fase de grupos sin hinchas en Macul. A ello se suman los 80 mil dólares de multa establecidos inicialmente.

    El origen del castigo está en una de las jornadas más críticas en la historia reciente del club. El encuentro frente a Fortaleza debió suspenderse a los 70 minutos luego de que un grupo de barristas irrumpiera en la cancha tras romper las barreras de protección de la tribuna Lautaro. Previamente, el juez Gustavo Tejera había advertido el lanzamiento de objetos desde el sector. La situación derivó en la inmediata retirada al vestuario del plantel brasileño y, más tarde, en la decisión final de cancelar el partido.

    El momento en que los barristas rompen uno de los vidrios e ingresan al campo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Los momentos más dramáticos se produjeron fuera del recinto. Dos hinchas, de 12 y 18 años, fallecieron en las inmediaciones del Monumental durante los disturbios.

    En términos económicos, la imposibilidad de recibir público en partidos de torneos continentales implica pérdidas cercanas a los 750 mil dólares por encuentro.

    Con ese escenario, la dirigencia de Blanco y Negro decidió llevar el caso al TAS. El club contrató al estudio jurídico español Senn Ferrero Asociados, especializado en la industria deportiva y con experiencia en litigios ante instancias internacionales. El objetivo era demostrar que la organización del duelo había cumplido con los requisitos de seguridad exigidos por la Conmebol y por la Delegación Presidencial Metropolitana, y que los desbordes observados superaban la capacidad de control institucional. Lo que finalmente fue desestimado.

    Al momento de los primeros castigos, los informes oficiales de la Conmebol resultaron determinantes. El árbitro Tejera detalló en su reporte el quiebre de las barreras de acrílico y la invasión al campo por parte de hinchas locales. El Oficial de Seguridad designado por el organismo sudamericano añadió críticas a la operación del encuentro.

    Con esos antecedentes, el TAS también resolvió rechazar la apelación de Colo Colo, ratificando la validez del proceso disciplinario y de las sanciones aplicadas. La resolución implica que la situación del Monumental permanecerá sin modificaciones y que el club deberá adaptarse a disputar sus próximos compromisos continentales sin público.

    Lee también:

    Más sobre:FputbolFútbol InternacionalFútbol NacionalColo ColoTASFortalezaCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución

    Bocanboca: snacks artesanales para tus aperitivos

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución
    Chile

    Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución

    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad

    Ministerios, servicios y universidades comprometen 175 acciones en Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023
    Negocios

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

    SQM vuelve a los mercados con emisión de bonos por más de US$400 millones

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa
    El Deportivo

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa

    Mantienen los castigos: el TAS rechaza la apelación de Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores

    Marcelo Díaz busca la continuidad de Gustavo Álvarez en la U para 2026: “Tendrán que hablar el club y el profe”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?
    Cultura y entretención

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso
    Mundo

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola