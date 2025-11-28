Coquimbo Unido ya hizo la tarea. Hace un par de semanas consiguió su primer título en Primera División después de una campaña notable. Esteban González fue el conductor del proceso y en el puerto no existe duda alguna de que debe seguir a cargo del equipo.

El estratega tiene contrato hasta el término de la temporada. Los piratas, como informó El Deportivo, le plantearon una propuesta para la extensión del vínculo: dos años de contrato. Entre las partes hay un principio de acuerdo, aunque resta formalizarlo.

A Coquimbo Unido le quieren ‘piratear’ al técnico: las otras ofertas que tientan a Esteban González

Las aspiraciones de los nortinos encuentran, eso sí, un duro obstáculo. La campaña que el Chino cumplió en la última temporada despierta interés en el extranjero, fundamentalmente por los números que está consiguiendo con los piratas. Esta semana, de hecho, puede quedarse en solitario con el récord de victorias consecutivas: si vence a la U, llegará a 17 y se despegará del Ballet Azul.

A González lo tientan desde México. El Querétaro lo incorporó a la lista de candidatos a suceder a Benjamín Mora, quien dejó a los Gallos Blancos producto de discrepancias con la conducción institucional.

Esteban González, en el partido entre Coquimbo Unido y Unión La Calera (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En el torneo de Apertura azteca, Querétaro terminó en el duodécimo puesto, con 20 puntos. Ganó seis partidos, empató dos y perdió nueve.

Más opciones y una cláusula

González tiene, incluso, dos opciones más para continuar su carrera: además del azteca, ha recibido sondeos desde Ecuador y Estados Unidos.

El entrenador tendrá hasta el fin del torneo para meditar una posible salida. Después de que concluya la Liga de Primera comenzará a correr un plazo crucial: el DT dispondrá de una ventaja de 15 días para comunicarle al club nortino una potencial salida del club. Los coquimbos, por cierto, no quieren ni siquiera imaginarse ese escenario, por la alta conformidad que tienen respecto del trabajo del adiestrador.