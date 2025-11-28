Coquimbo Unido sigue celebrando el título que abrochó hace tres semanas. La ciudad pirata sigue convulsionada y los jugadores son considerados como virtuales héroes por una comunidad agradecida por el primer título en la historia del club.

Los piratas se siguen planteando objetivos. La victoria en el clásico ante Deportes La Serena les permitió igualar el registro de triunfos consecutivos que tenía el Ballet Azul: 17. Podrán superarlo en los últimos dos encuentros de la temporada: ante Universidad de Chile y Unión Española.

Los piratas cuidan su principal tesoro: la ambiciosa renovación que Coquimbo Unido le ofrece a Esteban González

Los aurinegros también miran hacia el futuro. Un porvenir provisorio considerando que aseguraron el ingreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, con el consiguiente beneficio económico. En esa planificación hay un nombre clave: el técnico Esteban González. El estratega es considerado uno de los principales responsables del momento más feliz de la existencia institucional del Barbón.

El vínculo entre los nortinos y el exlateral de Deportes Concepción expira al término de esta temporada. En el puerto no hay duda alguna respecto de su permanencia. De hecho, la dirigencia que encabeza Jorge Contador comenzó las conversaciones para extender la relación inmediatamente después de que los aurinegros consiguieran la corona.

Esteban González imparte instrucciones (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El plan coquimbano, según contaron a El Deportivo en el club, es que González permanezca por un buen tiempo en el equipo: la propuesta, que, naturalmente, considera un notorio incremento en sus remuneraciones, es por dos años, una señal concreta de satisfacción por su labor y de la estabilidad que se necesita para la realización de un proyecto que también busca catapultar a los jugadores jóvenes que produce el club.

Comodidad

A mediados de mes, González manifestó su tranquilidad. "La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá“, estableció en una entrevista con ESPN.

El DT admitió que estaba conversando con la dirigencia respecto de su renovación. “El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo. Siempre está la intención de seguir. Ya lo habíamos conversado con la dirigencia. Yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien”, amplió.

“Estamos en eso, pero mientras no termine el torneo, no daremos nada por cerrado”, concluyó.