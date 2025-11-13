“Como técnico, una buena o mala decisión puede marcarte”: Esteban González define su futuro tras ser campeón con Coquimbo

Coquimbo Unido hizo historia de la mano de Esteban González. La institución pirata conquistó su primera estrella tras consagrarse en la Liga de Primera 2025, el hito más grande de sus 67 años de existencia.

A falta de solo tres jornadas para finalizar el certamen, el equipo ya anticipa lo que será la próxima temporada, donde deberán afrontar la Copa Libertadores. Con la necesidad de retener a figuras y suplir a algunos nombres que pueden partir, también es prioridad mantener al técnico de 43 años.

El futuro de Esteban González

El propio González reveló detalles sobre su futuro, asegurando que aún no está confirmada su continuidad, pero que es su prioridad.

“La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá“, señaló el Chino, en diálogo con ESPN.

El estratega indicó que ya dialogó con la dirigencia pirata y les señaló que pretende concretará su futuro luego del cierre del torneo: “El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo. Siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia, yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien”, continuó el Chino.

“Estamos en eso, pero mientras no termine el torneo, no daremos nada por cerrado“, remarcó.

A Coquimbo le restan tres encuentros para finalizar una campaña prácticamente perfecta. Los piratas suman 68 puntos en 27 partidos jugados. Acumulan 21 triunfos, cinco empates y apenas una derrota, que fue ante Colo Colo en la primera rueda. En total, tiene casi un 84% de rendimiento.

Aún le queda enfrentar a Deportes La Serena, su clásico rival, en el Sánchez Rumoroso. Después visitará a Universidad de Chile, para cerrar ante una complicada Unión Española, también en Coquimbo.