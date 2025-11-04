OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Más de US$ 1 millón para el estadio, renovaciones clave y potenciar la marca: el proyecto de Coquimbo Unido para 2026

En el club de la Cuarta Región tiran líneas de cara a la próxima temporada, que tendrá la Copa Libertadores en el horizonte. En lo deportivo, tienen prácticamente sellada la continuidad del DT Esteban González. En tanto, Cecilio Waterman y Diego Sánchez están cerca de extender su vínculo. El caso de Matías Palavecino es más complejo.

Por 
Christian González
 
Matías Parker
Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Fecha 26, Liga de Primera 2025. El equipo de Coquimbo Unido es fotografiado durante el partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 02/11/2025 Andres Pina/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Union La Calera. 26th turn, First division League. Coquimbo Unido’s team are pictured during a first division match against Union La Calera at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 02/11/2025 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este domingo, Coquimbo Unido escribió la página más gloriosa de su historia. Los piratas vencieron a Unión La Calera y consiguieron su primer título en Primera División después de 67 años de existencia. Lo hicieron, además, en el marco de una campaña extraordinaria, que supera el 80 por ciento de rendimiento. Con esas cifras, ni siquiera es necesario detenerse a discutir respecto de merecimientos: los aurinegros los tuvieron de sobra.

En el puerto se desató un carnaval. Partió en las tribunas del Francisco Sánchez Rumoroso, el recinto que se repletó para el choque ante los cementeros, y continuó en las calles de la ciudad. El equipo que dirige Esteban González, que las recorrió en un bus abierto, al estilo europeo, fue, naturalmente, la parte central de las celebraciones, que se extendieron por largas horas.

La consecución de la corona supone, además de la inherente felicidad, un nuevo estatus y, por cierto, nuevos compromisos. En 2026, los piratas volverán a disputar la Copa Libertadores, que había jugado por única vez en 1992, en un inusual grupo que completaron Colo Colo, Universidad Católica, Newell’s Old Boys y San Lorenzo de Almagro. Terminaron en el último puesto.

Ahora, la idea es mejorar esa campaña. Con ese objetivo, la dirigencia que encabeza Jorge Contador estableció las primeras prioridades de cara a la siguiente temporada: extender la relación con el técnico Esteban González y con las figuras del equipo que terminan sus respectivos vínculos. En esa lista figuran el arquero Diego Sánchez, el delantero Cecilio Waterman y el volante Matías Palavecino. Es decir, buena parte del eje de la escuadra.

En el norte no hay duda alguna de que González debe seguir en su puesto. Sus resultados, el estilo de trabajo y la personalidad que ha exhibido desde que asumió el desafío de encabezar el proyecto solo generan elogios. Está instalada la convicción de que están frente a un profesional de un gran presente y, sobre todo, de un insospechado futuro.

Diego Sánchez, con el trofeo que obtuvo Coquimbo Unido, en plena celebración.(Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El estratega está en conocimiento de las intenciones directivas: ya se produjeron acercamientos concretos para ir allanando las condiciones de un acuerdo. González quiere seguir.

La gran duda

De los jugadores, con Sánchez y Waterman existen significativos avances. En el norte aseguran, de hecho, que no deberían existir contratiempos para dar por resueltas sus respectivas renovaciones. En el caso del Mono, se trata de uno de los jugadores más emblemáticos del plantel. El panameño, en tanto, es el goleador del equipo con nueve tantos.

El caso de Palavecino asoma un poco más complejo. El argentino logró transformarse en el referente que buscaba el mediocampo pirata desde que se fue el anterior: Luciano Cabral. Su vínculo con el club expira al término de la temporada y el mediocampista sabe que la aspiración dirigencial es que se mantenga en la institución. Sin embargo, el rosarino no ha respondido a los primeros ofrecimientos coquimbanos, lo que abre un importante escenario de incertidumbre.

En el norte, de hecho, asumen que por su rendimiento el volante puede transformarse en un objetivo de mercado para otras entidades y adoptan precauciones ante la posibilidad de no lograr un entendimiento: ya comenzaron la búsqueda de un volante de características similares para no desarmar la actual estructura, siempre que el exjugador de Belgrano opte por no seguir en el club.

Cecilio Waterman, en el partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Mantener la seriedad

Los aurinegros procurarán no desenfocarse. Aunque ya cumplieron el objetivo, aún les quedan cuatro encuentros por disputar. En ese escenario, asumen el compromiso de mantener la seriedad, por la importancia de las metas que tienen en juego los rivales a los que van a enfrentarse y, en un caso particular, por el valor adicional que tiene el desafío.

En la siguiente jornada, los piratas visitarán a Palestino, en La Cisterna. Los árabes están en la discusión por un lugar en torneos internacionales. En la subsiguiente, recibirán a Deportes La Serena, el clásico rival, en uno de los encuentros que forman parte de la fórmula de cálculo de los premios que se reparte el equipo. En la penúltima jornada, los aurinegros visitarán a Universidad de Chile, que pelea por el ingreso a la Copa Sudamericana. El cierre del torneo lo harán frente a Unión Española, una de las escuadras complicadas con el descenso.

Millonaria inversión y potenciar la marca

El entusiasmo que generó la campaña de los piratas en la actual temporada se traducirá en un efecto inmediato: la municipalidad que encabeza el alcalde Ali Manouchehri invertirá $ 960 millones en la modernización del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La cifra se traducirá en la actualización del sistema de iluminación del recinto deportivo, que contará con 170 luminarias LED de alta eficiencia, que reemplazarán a los 130 actuales, obsoletos para las actuales exigencias en competencias internacionales.

Paralelamente, la dirigencia que encabeza Jorge Contador busca sacarle el mayor provecho posible a una marca que está en su mejor momento de popularidad y exposición. En ese sentido, por ejemplo, se explorará la opción de introducir al mercado productos relativos a la institución.

“Sabemos que es una inversión importante, pero necesaria. El municipio tiene los recursos, y lo peor que podría pasar es que,por no estar a la altura de las exigencias técnicas, la Conmebol nos impida que Coquimbo Unido juegue de local en el Francisco Sánchez Rumoroso. Con esta modernización cumpliremos con la norma lumínica y, además, reduciremos uno de los principales focos de contaminación lumínica de la comuna”, señaló hace unos días el alcalde Ali Manouchehri. “Queremos que el estadio sea un espacio que cientos de personas puedan disfrutar con seguridad y calidad. Paralelamente estamos trabajando en el proyecto para la pista atlética, que podría trasladarse o ser renovada, dependiendo de su viabilidad técnica”, agregó el edil.

Más sobre:Coquimbo UnidoLa Tercera PMCoquimboEsteban GonzálezMatías PalavecinoDiego SánchezCecilio WatermanFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008, va contra la tendencia del mercado

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas

Muebles Sur se va a quiebra tras fallido proceso de reorganización por millonaria deuda

Vende tu auto con confianza en Auto.cl y recibe un bono exclusivo para socios LT

Radiografía del debate presidencial: candidatos al pizarrón

Ricardo Solari y Juan Carvajal, los expertos que han reforzado a Jara en su recta final

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming
Chile

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Radiografía del debate presidencial: candidatos al pizarrón

Ricardo Solari y Juan Carvajal, los expertos que han reforzado a Jara en su recta final

Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008, va contra la tendencia del mercado
Negocios

Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008, va contra la tendencia del mercado

Muebles Sur se va a quiebra tras fallido proceso de reorganización por millonaria deuda

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Santiago 2025: CAF y Trampolín se reúnen en la Escuela Novomar para fortalecer la inclusión a través del deporte
El Deportivo

Santiago 2025: CAF y Trampolín se reúnen en la Escuela Novomar para fortalecer la inclusión a través del deporte

En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Novak Djokovic en el ATP de Atenas

Más de US$ 1 millón para el estadio, renovaciones clave y potenciar la marca: el proyecto de Coquimbo Unido para 2026

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas
Cultura y entretención

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

“Hotel O’Clock”: una inquietante mirada al límite entre lo real y lo virtual llega a Teatro Mori

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años
Mundo

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week