El Deportivo

La locura del camarín pirata: "Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar"

Esteban González, el entrenador del elenco de al Cuarta Región no ocultó sus lágrimas tras la victoria que consagró a los piratas. Cecilio Waterman y Matías Palavecino valoraron la campaña del campeón.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Coquimbo Unido concretó la jornada más importante de su historia deportiva tras coronarse campeón de Primera División. Luego del triunfo 2-0 sobre Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, que selló una campaña superior al 80% de rendimiento y aseguró el Huemul de Plata con cuatro fechas de anticipación, el entrenador Esteban González entregó sus primeras declaraciones.

El técnico chileno, que vive su primera experiencia como entrenador principal en la división de honor, destacó la respuesta del plantel durante la temporada y el proceso interno que permitió sostener el rendimiento. “Este equipo tiene capacidades, primero como jugadores, nosotros mismos como entrenadores, que era nuestra primera experiencia en Primera División... cuando uno trabaja desde la honradez, desde la humildad, que puede mirar a todos en la cara, me parece que todo resulta”, afirmó, emocionado.

El técnico enfatizó la disposición del plantel desde el inicio del campeonato. “Este grupo de jugadores siempre estuvo dispuesto a entrenar, se brindó a todo lo que nosotros propusimos y ellos tomaron siempre la mejor decisión. Hay momentos para hablar, hay momentos para disfrutar y me parece que este equipo es justo campeón. Lo que ha hecho durante todo el año, sin mirar a nadie por sobre el hombro, respetando a todos los rivales, me parece que esto queda puerto a cualquier análisis”, dijo.

González evitó profundizar en aspectos tácticos y puso el acento en el compromiso. “Después podemos hablar de la línea de cuatro, de la línea de tres, de dos centrodelanteros, pero este equipo, la verdad es que me saco el sombrero por todo lo que ha hecho”, sostuvo.

González, el DT de Coquimbo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El técnico dedicó parte de sus palabras a un episodio personal ocurrido durante la temporada, cuando debió viajar por el fallecimiento de su padre en la semana del duelo ante Cobresal, hecho que coincidió con apoyo institucional y del plantel. “Es súper emotivo que haga tiempo de hablar a mi padre y lo que entregaron a estos jugadores ese mismo día que yo vine para el partido de Codresal. Fue un doble compromiso porque el club me vendió todo el apoyo para que yo fuera a investigar allá, pero yo sabía que mi papá quería que yo estuviera ese día acá. Y esto es para él, obviamente, los jugadores me lo han hecho saber”, señaló.

González valoró el respaldo interno vivido en ese periodo y el rol del equipo para sostener la campaña en el tramo final. “Solamente tengo palabras de agradecimiento porque fue un minuto duro, pero estuvo obviamente mi familia y los jugadores a mi lado. Bueno, esto nuevamente repito, en mérito a los jugadores, es todo a ellos”, enfatizó.

El DT indicó que, pese al logro, el enfoque del grupo es competir hasta el final del torneo. “Solamente nos queda disfrutar, esto no se vive todos los días, y obviamente el apoyo de todo el mundo nos permite a nosotros competir todos los partidos”, afirmó.

En el plano personal, mencionó el impacto familiar de su trayectoria reciente. “En lo personal, se lo dedico a mi señora que estuvo dos años y medio sola con mis hijos en dos secciones y hoy pueden estar amigados disfrutando este minuto. Entonces, esto es para ella, casi un sostén importante”, declaró, para luego extender el saludo a familiares que lo siguen desde la Región del Biobío. “Obviamente para mí como aquí a Amanda, Consuelo, Carlita y toda la gente que ha estado siguiendo desde Concepción”, añadió.

Cecilio Waterman, en tanto, valoró la campaña realizada. “Muy contento por lo que estamos viviendo. Este equipo se caracteriza por la unión. Como grupo nos hicimos fuertes. Una alegría inmensa por el apoyo. Al principio habían críticas porque no hacia goles, pero me enfoqué en lo mío, trabajé humildemente y se notó en la cancha. Mis compañeros y el cuerpo técnico me bancaron. Esteban González nos motivó y salimos adelante, estamos muy agradecidos. En el 2023, con Cobresal, no pudimos ganar. Hoy me toca ser campeón del fútbol chileno”, señaló el delantero.

Finalmente, Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno, se refirió al certamen que realizaron durante toda la temporada.

“Desde el principio hasta ahora ningún equipo nos pasó por arriba. Somos justos campeones, toda esta gente se lo merece. Nunca hay que subestimar a los jugadores y creo que lo demostramos, nadie nos superó. Queremos seguir por la senda de la victoria. Quedan un par de fechas más, seguiremos rompiendo récords. Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”, cerró.

Coquimbo coronó su campaña con goles de Cecilio Waterman y Benjamín Chandía, y con un operativo defensivo que mantuvo el control del partido. La expulsión de Christopher Díaz en Unión La Calera por agresión, tras revisión VAR, marcó el desenlace del primer tiempo y allanó el cierre. González se convierte en el primer técnico chileno campeón del torneo nacional desde 2016.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalCoquimbo UnidoEsteban González

