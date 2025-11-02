En vivo: Coquimbo Unido quiere ser campeón por primera vez en su historia a costa de Unión La Calera
Los piratas pueden consagrarse si se imponen a los cementeros.
Minuto a minuto
Coquimbo Unido 0-0 Unión La Calera
Se comienza a armar la fiesta
La hinchada de Coquimbo Unido empieza a llegar en masa hasta el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Nadie se quiere perder el primer título en la historia del club.
La formación titular de Unión La Calera:
La formación titular con la que Coquimbo buscará el título:
La campaña de Coquimbo
Con 25 fechas transcurridas, el conjunto aurinegro marcha con una temporada prácticamente récord. Acumulan 62 puntos de 75 posibles, con 19 victorias, 5 empates y apenas una derrota.
Coquimbo quiere ser campeón
Los piratas se enfrentan a Unión La Calera, con la posibilidad latente de consagrarse por primera vez en 67 años de historia. Les basta un triunfo sobre los cementeros. En caso de que empaten o pierdan, tienen que esperar a que la UC no le gane a O’Higgins.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.