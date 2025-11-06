OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

El término angloparlante se refiere al equipo con menos opciones de alcanzar la corona. La hazaña de la escuadra chilena fue destacada en medios británicos, alemanes, franceses, italianos y africanos.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El título de Coquimbo Unido dio la vuelta al planeta. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La primera corona de Coquimbo Unido en la historia, de ninguna manera, pasó inadvertido alrededor del planeta. Medios de diferentes países destacaron el logro del nuevo monarca del fútbol chileno.

Uno de los canales que resaltó el logro del equipo portuario fue el consorcio alemán OneFootball. En su edición británica, el sitio dedicó una larga nota para detenerse en la hazaña del equipo de Esteban González.

“Amor pirata: Coquimbo Unido, el underdog chileno hace historia”, tituló el canal de medios para presentar el desenlace de la Liga de Primera, después de que los aurinegros ganaran por 2-0 a Unión La Calera.

El término underdog es un anglicismo que se usa en deportes y otras áreas para referirse a un equipo que tiene pocas posibilidades de ganar una competición que, en este caso, tiene al club del Norte Chico como paradigma.

En el cuerpo de la nota principal, los británicos comparan el logro con el de otras instituciones de la misma raíz, alrededor del mundo, que conquistaron hitos parecidos.

“Este 2025, ha estado lleno de equipos con poca tradición que destacan en diversos lugares. Casos como el del Mjällby, un equipo de pueblo a orillas del Mar Báltico que ya ha ganado la liga sueca, el del Mirassol y su gran campaña en su primera aparición en la máxima categoría del Brasileirão, y el del Hearts, que emerge como candidato para acabar con la hegemonía del Celtic y el Rangers en Escocia. Otro ejemplo se puede encontrar también en Sudamérica. Se trata del equipo chileno Coquimbo Unido, los Piratas Aurinegros”, advierte en su nota.

“¡Bravo, marineros!”

En Francia tampoco quedaron indiferentes a la estrella del histórico cuadro chileno. El sitio So Foot dedicó un homenaje al club portuario, después de informar sobre la inédita corona.

“Coquimbo Unido escribió el capítulo más glorioso de su historia al conquistar su primer título de liga (…) Todo esto, diez años después del devastador terremoto que azotó la región, cuando el club militaba en la segunda división”, escribió el canal de noticias.

En un segundo reporte, los galos destacaron el título conquistado por un el DT nacional: “Finalmente, un entrenador chileno se coronó (…) Con este título, Esteban González, pone fin a una larga sequía de casi una década, convirtiéndose en el primer técnico chileno en ganar el campeonato desde que su compatriota Mario Salas lo hiciera”.

Para terminar el inédito reconocimiento deportivo, los franceses saludaron a los portuario con un sentido mensaje: “¡Bravo, Marineros!”.

El medio francoparlante Africa Foot United también hizo especial énfasis en la gesta conducida por el entrenador Esteban Chino González, el primer campeón nacional en casi una década.

“Este título tiene un significado especial para el fútbol chileno. Marca el regreso de un técnico local a la cima tras varios años de dominio extranjero en la liga. Esteban González, fiel a una filosofía basada en el juego colectivo y la disciplina táctica, ha logrado devolverle al Coquimbo una fuerte identidad y una consistencia poco común”, consideró el portal continental.

Los italianos de Derby Derby Derby resaltaron la historia del elenco nortino y, además, se detuvieron en la carismática insignia del nuevo campeón del fútbol chileno.

“Chile, un equipo con un pirata en su escudo, gana su primer campeonato: la historia de Coquimbo Unido”, tituló el medio peninsular, dependiente del prestigioso diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

La nota agregó que “tras 67 años de espera, el equipo chileno conquistó su primer campeonato nacional (…) Y con un récord. Un título que también marcó el regreso de los aurinegros a las competiciones continentales tras 33 años de ausencia”.

COMENTARIOS

