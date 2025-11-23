BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Dato mata relato”: la confianza del DT de Coquimbo Unido en las puertas de una marca histórica

    Tras el triunfo sobre La Serena, el campeón chileno igualó el récord de 16 victorias consecutivas del Ballet Azul. “Este equipo no tiene techo”, dijo el técnico Esteban González.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Futbol, Coquimbo Unido vs Everton. Fecha 20, campeonato nacional 2025. El entrenador de Coquimbo Unido, Esteban Gonzalez, durante el partido de primera division contra Everton realizado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 17/08/2025 Alejandro Pizarro/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Everton. 20th round, 2025 national championship. Coquimbo Unido’s coach Esteban Gonzalez during the first division match against Everton at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 17/08/2025 Raul Zamora/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    La del sábado fue otra jornada histórica para el campeón Coquimbo Unido. No solo por la importancia del triunfo en un duelo que reviste aún más prominencia que los tres puntos, sino también porque pone a la escuadra del Norte Chico a las puertas de superar una marca vigente por más seis décadas en la bitácora del campeonato nacional.

    El cuadro pirata remontó sobre los descuentos el clásico de la Cuarta Región ante La Serena para ganar por 2-1 a su más enconado rival en la zona, un partido que no estuvo exento de emoción.

    Ese mismo triunfo, espectacular en forma y fondo, permitió confirmar el evidente momento futbolístico de un equipo que se consagró campeón del fútbol chileno cuatro fechas antes del final del final de la Liga de Primera.

    Sin embargo, lo más importante de esta victoria es que permite a la escuadra coquimbana alcanzar el impresionante récord del Ballet Azul. Una de las mejores escuadras de la historia que, entre 1963 y 1964, cosechó 16 victorias en línea. Si ganan a la U, en la próxima fecha, dejarán en el olvido esa histórica marca.

    “Hacer un análisis después de 16 victoria consecutivas, es como decir que el dato mata al relato. Sólo tengo palabras de agradecimiento a nuestro staff, al cuerpo técnico y, sobre todo, a los jugadores por todo lo que han conseguido. Aún no podemos dimensionar todo esto. A pesar de que es un clásico importante, el título y el trofeo es más importante que cualquier cosa”, aseguró el DT de Coquimbo Unido Esteban González después de la victoria frente a los papayeros.

    Asimismo, el Chino agregó que “a estos jugadores no les importa el rival que tengan enfrente, ni siquiera las diferencias de números o de tabla de posiciones. Este equipo no tiene techo, tampoco límites. Ahora solo quedan dos fechas de algo que no queremos que termine. No sé qué sucederá después de tantas victorias consecutivas. Es increíble, uno llega al camarín y los jugadores están enojados porque nos hicieron un gol, ese es el ambiente que se vive”.

    Las claves

    Los números de Coquimbo Unido son increíbles. Al margen de la impresionante cantidad de victorias consecutivas, la escuadra nortina solo cosechó una derrota en 28 partidos, contra Colo Colo en Santiago. Rendimiento que les permite sumar 71 puntos.

    “Hemos trabajado con el mismo profesionalismo, desde el primer día, desde que se inició el campeonato hasta hoy. Tratamos de que, con la existencia de nuestros recursos, el plantel se sienta con la confianza suficiente para salir a ganar cualquier encuentro. Yo creo que competir de la forma que lo hace este equipo deja cualquier análisis de lado. Llevamos muchas fechas trabajando y compitiendo, esto es lo que uno espera de un equipo. La manera en que se escribe esta historia es un mérito de los jugadores, ellos son los grandes ganadores”, explicó el técnico González.

    En la misma línea, agregó que “este equipo está preparado para cualquier cosa que ocurra, estos jugadores pueden ir a jugar a cualquier lado de la misma manera. Defienden con línea de tres, cuatro, con marca al hombre, con traspasos de marca. Este plantel ha crecido mucho”.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraCoquimbo UnidoEsteban GonzálezUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes
    Chile

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Luis Eduardo Escobar: “No hay ninguna razón para impulsar retiros de fondos de pensiones. En esa propuesta, Parisi se cayó al populismo”

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar
    El Deportivo

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar

    El Niño Maravilla sonríe: Alexis Sánchez de recupera en tiempo récord y es citado por el Sevilla frente al Espanyol

    En vivo: O’Higgins recibe a Universidad de Chile en una “final” para clasificar a la próxima Copa Libertadores

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención
    Mundo

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”