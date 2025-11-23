“Dato mata relato”: la confianza del DT de Coquimbo Unido en las puertas de una marca histórica

Futbol, Coquimbo Unido vs Everton. Fecha 20, campeonato nacional 2025. El entrenador de Coquimbo Unido, Esteban Gonzalez, durante el partido de primera division contra Everton realizado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 17/08/2025 Alejandro Pizarro/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Everton. 20th round, 2025 national championship. Coquimbo Unido’s coach Esteban Gonzalez during the first division match against Everton at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 17/08/2025 Raul Zamora/Photosport

La del sábado fue otra jornada histórica para el campeón Coquimbo Unido. No solo por la importancia del triunfo en un duelo que reviste aún más prominencia que los tres puntos, sino también porque pone a la escuadra del Norte Chico a las puertas de superar una marca vigente por más seis décadas en la bitácora del campeonato nacional.

El cuadro pirata remontó sobre los descuentos el clásico de la Cuarta Región ante La Serena para ganar por 2-1 a su más enconado rival en la zona, un partido que no estuvo exento de emoción.

Ese mismo triunfo, espectacular en forma y fondo, permitió confirmar el evidente momento futbolístico de un equipo que se consagró campeón del fútbol chileno cuatro fechas antes del final del final de la Liga de Primera.

Sin embargo, lo más importante de esta victoria es que permite a la escuadra coquimbana alcanzar el impresionante récord del Ballet Azul. Una de las mejores escuadras de la historia que, entre 1963 y 1964, cosechó 16 victorias en línea. Si ganan a la U, en la próxima fecha, dejarán en el olvido esa histórica marca.

“Hacer un análisis después de 16 victoria consecutivas, es como decir que el dato mata al relato. Sólo tengo palabras de agradecimiento a nuestro staff, al cuerpo técnico y, sobre todo, a los jugadores por todo lo que han conseguido. Aún no podemos dimensionar todo esto. A pesar de que es un clásico importante, el título y el trofeo es más importante que cualquier cosa”, aseguró el DT de Coquimbo Unido Esteban González después de la victoria frente a los papayeros.

Asimismo, el Chino agregó que “a estos jugadores no les importa el rival que tengan enfrente, ni siquiera las diferencias de números o de tabla de posiciones. Este equipo no tiene techo, tampoco límites. Ahora solo quedan dos fechas de algo que no queremos que termine. No sé qué sucederá después de tantas victorias consecutivas. Es increíble, uno llega al camarín y los jugadores están enojados porque nos hicieron un gol, ese es el ambiente que se vive”.

Las claves

Los números de Coquimbo Unido son increíbles. Al margen de la impresionante cantidad de victorias consecutivas, la escuadra nortina solo cosechó una derrota en 28 partidos, contra Colo Colo en Santiago. Rendimiento que les permite sumar 71 puntos.

“Hemos trabajado con el mismo profesionalismo, desde el primer día, desde que se inició el campeonato hasta hoy. Tratamos de que, con la existencia de nuestros recursos, el plantel se sienta con la confianza suficiente para salir a ganar cualquier encuentro. Yo creo que competir de la forma que lo hace este equipo deja cualquier análisis de lado. Llevamos muchas fechas trabajando y compitiendo, esto es lo que uno espera de un equipo. La manera en que se escribe esta historia es un mérito de los jugadores, ellos son los grandes ganadores”, explicó el técnico González.

En la misma línea, agregó que “este equipo está preparado para cualquier cosa que ocurra, estos jugadores pueden ir a jugar a cualquier lado de la misma manera. Defienden con línea de tres, cuatro, con marca al hombre, con traspasos de marca. Este plantel ha crecido mucho”.