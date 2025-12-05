VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Esteban González maneja una millonaria oferta del fútbol mexicano. Si bien tiene contrato hasta 2027 con el campeón chileno, su vínculo establece una cláusula millonaria.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Esteban González, DT de Coquimbo Unido, tiene una importante oferta para marcharse. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El buen cometido de Coquimbo Unido se escuchó, incluso, fuera de las fronteras de Chile. La primera estrella del equipo del Norte Chico ha puesto en vitrina a muchos de sus pilares, situación que tampoco excluye al gran artífice de este logro: el entrenador Esteban González.

    Porque la gran campaña del Chino no solo queda en la historia del cuadro del Pirata, sino también en los registros más importantes del fútbol chileno. Monarca que sumó 16 victorias consecutivas y que, al menos hasta ahora, solo tiene una derrota en 29 jornadas.

    “Hemos trabajado con el mismo profesionalismo, desde el primer día, desde que se inició el campeonato. Tratamos de que, con la existencia de nuestros recursos, el plantel se sienta con la confianza suficiente para salir a ganar cualquier encuentro. Competir de la forma que lo hace este equipo deja cualquier análisis de lado. Llevamos muchas fechas trabajando y compitiendo, esto es lo que uno espera de un equipo. La manera en que se escribe esta historia es un mérito de los jugadores, ellos son los grandes ganadores”, dijo el DT después de conseguir el título.

    González tiene contrato con los nortinos hasta diciembre de 2027. Y aunque dijo estar conforme en el club, también deslizo que no se cierra a la posibilidad de escuchar otros ofrecimientos.

    “La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá. El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo. Siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia, yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien”, explicó después de lograr el título.

    Más lejos

    Sin embargo, la realidad habla de otra cosa. Querétaro de México presentó una oferta formal para el entrenador de los coquimbanos. Una que le permitirá al DT de 43 años vivir su primera extranjera en su incipiente carrera como adiestrador.

    De acuerdo con información recabada por El Deportivo, la institución azteca está dispuesta incluso a cancelar la cláusula de salida del Chino, la cual en esta ventana de mercado implica un pago cercano a los 200 mil dólares.

    Pero la dirigencia del campeón no renuncia a la permanencia de su entrenador. En los últimos días, se han multiplicado las conversaciones entre el profesional y las autoridades de la institución, siempre con el objetivo cierto de convencer al DT de no abandonar el proyecto.

    Lo cierto es que el ofrecimiento de los Gallos Blancos es más del doble de lo que hoy recibe en el elenco pirata. Argumento que, de todas maneras, puede inclinar la balanza a favor del cuadro norteamericano. La próxima semana será clave para conocer el futuro de González, quien está a un paso de aceptar la oferta.

    Más sobre:FútbolEsteban GonzálezCoquimbo UnidoQuerétaro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    Sin público y sentados (casi) frente a frente por 2 horas y media: así será el último debate de Anatel entre Jara y Kast

    Felipe Alessandri y caos en desalojo del Cerro 18: “Frente a la violencia el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza”

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    3.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones
    Chile

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    Sin público y sentados (casi) frente a frente por 2 horas y media: así será el último debate de Anatel entre Jara y Kast

    La condena que cuestiona al sistema
    Negocios

    La condena que cuestiona al sistema

    Daza destaca la necesidad de explotar el cobre en Argentina y asegura una generación de riqueza inédita

    X sufre uno de los mayores golpes regulatorios en Europa por incumplir obligaciones de transparencia

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más
    El Deportivo

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más

    Más de 85 juicios en curso y millonarias demandas: el polémico cierre de la Corporación Santiago 2023

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Anuncian los ganadores del Premio a la Música Presidente de la República 2025: Saiko lidera en categoría Popular

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?
    Mundo

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola