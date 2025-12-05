DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

El buen cometido de Coquimbo Unido se escuchó, incluso, fuera de las fronteras de Chile. La primera estrella del equipo del Norte Chico ha puesto en vitrina a muchos de sus pilares, situación que tampoco excluye al gran artífice de este logro: el entrenador Esteban González.

Porque la gran campaña del Chino no solo queda en la historia del cuadro del Pirata, sino también en los registros más importantes del fútbol chileno. Monarca que sumó 16 victorias consecutivas y que, al menos hasta ahora, solo tiene una derrota en 29 jornadas.

“Hemos trabajado con el mismo profesionalismo, desde el primer día, desde que se inició el campeonato. Tratamos de que, con la existencia de nuestros recursos, el plantel se sienta con la confianza suficiente para salir a ganar cualquier encuentro. Competir de la forma que lo hace este equipo deja cualquier análisis de lado. Llevamos muchas fechas trabajando y compitiendo, esto es lo que uno espera de un equipo. La manera en que se escribe esta historia es un mérito de los jugadores, ellos son los grandes ganadores”, dijo el DT después de conseguir el título.

González tiene contrato con los nortinos hasta diciembre de 2027. Y aunque dijo estar conforme en el club, también deslizo que no se cierra a la posibilidad de escuchar otros ofrecimientos.

“La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá. El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo. Siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia, yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien”, explicó después de lograr el título.

Más lejos

Sin embargo, la realidad habla de otra cosa. Querétaro de México presentó una oferta formal para el entrenador de los coquimbanos. Una que le permitirá al DT de 43 años vivir su primera extranjera en su incipiente carrera como adiestrador.

De acuerdo con información recabada por El Deportivo, la institución azteca está dispuesta incluso a cancelar la cláusula de salida del Chino, la cual en esta ventana de mercado implica un pago cercano a los 200 mil dólares.

Pero la dirigencia del campeón no renuncia a la permanencia de su entrenador. En los últimos días, se han multiplicado las conversaciones entre el profesional y las autoridades de la institución, siempre con el objetivo cierto de convencer al DT de no abandonar el proyecto.

Lo cierto es que el ofrecimiento de los Gallos Blancos es más del doble de lo que hoy recibe en el elenco pirata. Argumento que, de todas maneras, puede inclinar la balanza a favor del cuadro norteamericano. La próxima semana será clave para conocer el futuro de González, quien está a un paso de aceptar la oferta.