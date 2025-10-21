Montecinos ataca a Paqui Meneghini por fallido paso a Colo Colo: “Hubo jugadores que vivieron cosas parecidas con él”

Joaquín Montecinos no lo pasa bien. Hace poco más de una semana O’Higgins comunicó que desvinculó al delantero, aún cuando restan seis partidos para el final de la Liga de Primera. El ex Audax Italiano estuvo en carpeta de Colo Colo en el mercado de fichajes de mitad de temporada, sin embargo, el interés jamás se concretó. Tras eso, el nacido en Barranquilla acusa que su estadía cambió por completo en Rancagua. Acumuló ocho encuentros sin ni siquiera ser convocado.

A pocos días de su salida del elenco celeste, el delantero reflexionó sobre lo que pasó. Acusa que se filtró información: “Fue todo tan rápido que ese mismo día que fuimos al partido (O’Higgins vs. Colo Colo) se filtró la información que yo hablé con una sola persona. Entonces me dolió mucho, porque a Paqui le tengo mucho cariño y jamás pensé que se podía filtrar una información que iba a causar problemas”, comenzó diciendo en Picado TV.

Sus dardos a Meneghini

Pero luego Montecinos dejó de lado las buenas declaraciones sobre su exDT, Francisco Meneghini: “No soy entrenador, soy persona y lo primero que pienso en una circunstancia así es cómo proteger al plantel; hay una familia atrás. Mi nombre se manchó horrible, fue demasiado”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Por último, fue más allá y dijo que, supuestamente, más futbolistas han pasado por una situación similar bajo el mando de Meneghini: “He ido de frente siempre, no voy a revelar secretos de camarín. Al jugador se debe proteger, por más que el DT sea el jefe, debe haber respeto a nosotros como jugadores y nuestra familia. Hubo jugadores que vivieron cosas parecidas con él (Meneghini)”.

Si bien los números de Joaquín Montecinos en O’Higgins no fueron del todo negativos, estuvieron lejos de cumplir con las expectativas. Desde su arribo en agosto de 2024 proveniente desde México, acumuló un total de 17 partidos de Primera División disputados (entre el torneo del año pasado y el actual), en los que marcó dos goles, una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas.