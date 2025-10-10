SUSCRÍBETE
El Deportivo

La peor jugada de Joaquín Montecinos: O’Higgins anuncia su salida

Los celestes y el delantero dan por concluida la relación. El interés del carrilero por emigrar a Colo Colo derrumbó el vínculo.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Joaquín Montecinos, en un partido de O'Higgins. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Joaquín Montecinos deja de ser jugador de O’Higgins. Formalmente, pues hace varias semanas que el delantero no era considerado por el técnico celeste, Francisco Meneghini.

El vínculo se había roto después de que el atacante se entusiasmara con el interés de Colo Colo por ficharlo, que ni siquiera se materializó. El jugador le pidió al estratega que no lo considerara para el encuentro frente a La Calera. De jugarlo, habría quedado impedido para fichar los por los albos, donde llenaba el gusto de Jorge Almirón.

La peor jugada de Joaquín Montecinos: O’Higgins anuncia su salida

"Accedí inmediatamente a no considerarlo. Un jugador que hace ese planteo claramente no tiene el foco en el partido. Tras eso, tomé la decisión consensuada con los dirigentes, que entrene de forma diferenciada del plantel. Hasta que se cierre el libro de pases”, explicó el DT en esa oportunidad. "Tendrá que remar desde atrás. La prioridad la tienen los que han mostrado compromiso”, le advirtió.

En la práctica, Meneghini nunca más volvió a considerarlo. Para peor, el jugador recibió el rechazo de los hinchas celestes, quienes le repudiaron haberse sentido seducido por la posibilidad de jugar en los albos.

Esta semana, con su suerte ya determinada, Montecinos se despidió de sus compañeros. Había alcanzado un acuerdo para la desvinculación anticipada.

El club se limitó a una declaración formal. “Informamos que de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador de nuestro plantel profesional Joaquín Montecinos”, expresó.

La entidad celeste, en otra formalidad, le deseó éxito al deportista en sus próximos desafíos profesionales.

Montecinos había cedido a los rancagüinos por Xolos de Tijuana, el dueño de su pase. La voluntad de los aztecas será clave para definir su futuro deportivo.

